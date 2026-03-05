¿Hay clases mañana 6 de marzo en México? SEP aclara si se adelanta el megapuente

Con la llegada del tercer mes del año, las ganas de un descanso extra se sienten en el aire. Muchos estudiantes y padres de familia han comenzado a preguntar si este viernes 6 de marzo se suspenderán las clases en escuelas de nivel básico en México. Te decimos qué dice el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

¿Habrá clases mañana viernes en el calendario SEP?

La respuesta corta es: sí, mañana viernes 6 de marzo hay clases normales. Según el calendario escolar vigente para el ciclo 2025-2026, este día no está marcado como de asueto ni se celebra ninguna junta de Consejo Técnico Escolar (CTE).

Por lo tanto, todos los alumnos de preescolar, primaria y secundaria deberán acudir a las aulas en sus horarios habituales. No hay ninguna instrucción oficial que indique que el descanso se adelante para mañana.

¿Cuándo es el megapuente de marzo 2026?

Si te quedaste con las ganas de descansar, no te preocupes, el esperado megapuente de marzo ya viene en camino. Los estudiantes podrán disfrutar de un descanso largo a partir del viernes 13 de marzo (debido a la descarga administrativa) que se juntará con el lunes 16 de marzo, día en que se suspenden clases de forma oficial por el aniversario del Natalicio de Benito Juárez (que se recorre del 21 al lunes anterior).

Así que los alumnos tendrán cuatro días libres seguidos muy pronto.

🚨 #AlertaADN



¡Atención! 📚🔍 Desalojan a estudiantes de la Secundaria Técnica número 15 en la alcaldía Azcapotzalco (@AzcapotzalcoMx) por el reporte de un alumno presuntamente armado



📹: @AztecaNoticias pic.twitter.com/qbrEGb9e2N — adn Noticias (@adnnoticiasmx) March 4, 2026

La fecha confirmada de las vacaciones de Semana Santa 2026

Después de ese puente largo, el descanso más esperado por todos está a la vuelta de la esquina. De acuerdo con la SEP, las vacaciones de Semana Santa comenzarán oficialmente el lunes 30 de marzo y terminarán el viernes 10 de abril. Esto significa que el último día de clases antes de las vacaciones será el viernes 27 de marzo, regresando a las aulas el lunes 13 de abril con las pilas recargadas.

¿Por qué no se suspenden clases mañana?

Aunque a veces circulan rumores en redes sociales sobre suspensiones repentinas, la SEP solo cancela actividades en fechas conmemorativas o de trabajo administrativo docente ya establecidas.

El viernes 6 de marzo es un día hábil común y corriente en el programa educativo, por lo que es importante no caer en desinformación y cumplir con la jornada escolar.

🪪 La cédula profesional ya no es identificación oficial



Desde febrero de 2026, la cédula profesional dejó de ser reconocida como documento de identidad en trámites oficiales.



La @SEP_mx confirmó que sigue siendo válida para ejercer tu carrera, pero la #CURP se consolida… pic.twitter.com/lhADrwZomU — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 19, 2026

Prepárate para el cierre de mes y para las vacaciones

Marzo es un mes con mucha actividad académica antes de salir a vacaciones, por lo que este viernes es ideal para poner al día los cuadernos. Aunque mañana toque madrugar, recuerda que el descanso largo está a solo una semana de distancia.

Mantente atento a los avisos de tu plantel, pero por ahora, la mochila debe estar lista para mañana.