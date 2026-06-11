Renuncia funcionario de Quintana Roo que gastó cerca de 350 mil pesos en juego de NBA

Héctor Contreras Mercader, Director General del Servicio de Administración Tributaria (SAT) del Estado de Quintana Roo, anunció su renuncia al cargo tras ser exhibido en un costoso palco junto a Donald Trump en las finales de la NBA en Nueva York.

A través de un comunicado oficial en sus canales oficiales, Héctor Contreras Mercader informó que, con el compromiso de transparencia y rendición de cuentas de la administración estatal, optó por separarse de su puesto.

El funcionario dejó claro que su decisión va de la mano con el objetivo de no entorpecer el buen funcionamiento de la administración pública y así evitar señalamientos que distraigan el trabajo institucional. Al mismo tiempo reiteró que su asistencia al partido en Nueva York fue en el ámbito estrictamente personal.

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Funcionario del @SATMX de Quintana Roo bajo la lupa por costoso boleto junto a Donald Trump (@POTUS)



El director del Servicio de Administración Tributaria de Quintana Roo, Héctor Contreras Mercader, desató una fuerte polémica tras ser captado en un palco exclusivo junto a… pic.twitter.com/l7p7XJNvGY — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 10, 2026

El costoso acceso junto a Trump que terminó exhibiendo al funcionario de Quintana Roo

La controversia comenzó después de que The New York Times publicara imágenes de Donald Trump durante las finales de la NBA en el Madison Square Garden.

Lo que parecía una fotografía más del mandatario estadounidense terminó generando una discusión en México cuando usuarios identificaron entre los asistentes a Héctor Contreras Mercader, entonces director del Servicio de Administración Tributaria de Quintana Roo.

La imagen llamó la atención porque el funcionario apareció en una de las zonas más exclusivas del recinto, muy cerca del área reservada para invitados de alto perfil.

Rápidamente comenzaron las preguntas sobre el costo de los accesos en ese sector, ya que distintos portales especializados reportaban precios superiores a los 20 mil dólares por asiento, una cifra cercana a los 350 mil pesos mexicanos.

El debate creció cuando internautas compararon ese monto con la remuneración que el propio funcionario reportó ante la Plataforma Nacional de Transparencia.

De acuerdo con los registros públicos, su ingreso mensual rondaba los 64 mil pesos, por lo que la compra de un boleto de ese nivel representaría varios meses completos de salario.

La discusión se trasladó a redes sociales, donde surgieron cuestionamientos sobre el origen de los recursos utilizados para asistir al evento y sobre la congruencia entre este tipo de gastos y el discurso de austeridad promovido por diversos gobiernos emanados de la llamada Cuarta Transformación.