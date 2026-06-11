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Asesinan a balazos al periodista Luis Ángel López Valdez en Poza Rica, Veracruz

La violencia cobró otra vida en Veracruz; el periodista Luis Ángel López Valdez, del diario Vanguardia, fue atacado a balazos durante la madrugada en Poza Rica.

Periodista Luis Ángel López Valdez es asesinado a balazos.
Periodista Luis Ángel López Valdez es asesinado a balazos en Poza Rica, Veracruz|X.

Escrito por: América López

La violencia contra el gremio periodístico ha sumado un nuevo y trágico capítulo en el estado de Veracruz. Durante la madrugada de este jueves, el comunicador Luis Ángel López Valdez, del diario Vanguardia, fue asesinado a balazos en la ciudad de Poza Rica, ubicada en la zona norte de la entidad. El ataque directo provocó una intensa movilización de los cuerpos de seguridad y de las autoridades ministeriales en toda la región.

De acuerdo con los reportes policiales, los hechos ocurrieron durante los primeros minutos de este día en las inmediaciones de la colonia Cazones. Vecinos de la zona alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego. Al arribar al sitio, los paramédicos confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales, presentando severas lesiones producidas por los impactos de proyectil.

*Información en desarrollo

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