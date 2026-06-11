Buscan al pequeño Joseph de 3 años y a la adolescente Kenya de 15 en Edomex

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ha oficializado la activación de dos boletines de búsqueda bajo el protocolo institucional Alerta Amber. El objetivo de estas diligencias es localizar a dos menores de edad que fueron reportados como desaparecidos en los municipios de Temascalapa y Metepec durante la primera quincena de este mes.

Joseph desapareció en Temascalapa el 8 de junio

El primer reporte de búsqueda corresponde a Joseph Cruz Ramos, un menor de 3 años de edad. De acuerdo con el reporte oficial de la FGJEM, el niño fue visto por última vez el lunes 8 de junio de 2026 en el municipio de Temascalapa. El documento precisa que el menor salió de su domicilio en compañía de su madre, momento desde el cual se desconoce su ubicación.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/whB4CT7l25 — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) June 10, 2026

Joseph tiene una estatura de 1 metro y un peso aproximado de 14 kilogramos. Su complexión es robusta y cuenta con tez morena, rostro ovalado, cabello negro lacio y cejas pobladas. Sus ojos son grandes y de color café oscuro. Las autoridades indican que no presenta señas particulares. Al momento de los hechos, vestía una sudadera gris, pants del mismo color y botas negras.

Kenya desapareció en Metepec el 9 de junio

El segundo caso activo corresponde a la adolescente Kenya López Pantaleón, de 15 años de edad. El reporte ministerial detalla que la menor salió de su domicilio ubicado en el municipio de Metepec el martes 9 de junio de 2026. A partir de esa fecha, sus familiares perdieron todo contacto con ella.

La joven mide 1.64 metros, pesa 57 kilogramos y es de complexión delgada. Tiene tez blanca, rostro ovalado y cabello negro lacio. Sus ojos son grandes y en tonalidad café claro. El reporte señala que no cuenta con señas particulares que faciliten su identificación visual. El día de su desaparición, portaba una sudadera de color blanco, pantalón de tela negro, tenis blancos con detalles en color azul y una mochila beige.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/dn7vfXxnat — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) June 10, 2026

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México mantiene habilitados los números institucionales 800 890 2940 y 800 7028 770 para la recepción de información de manera confidencial, así como la línea del Sistema Nacional de Emergencias 911.