¿Guerra en los cielos? Dubái derriba dron suicida de Irán cerca del Burj Khalifa | VIDEO

Un helicóptero de la Fuerza Aérea de Emiratos Árabes Unidos (UAE) derribó un dron kamikaze “Shahed-136” de Irán mientras se encontraba en pleno vuelo cerca del icónico Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo.

El incidente, ocurrido sobre el corazón de Dubái durante la mañana de hoy jueves, activó alertas antiaéreas y evacuaciones parciales en el Downtown Dubai. Videos virales muestran el helicóptero militar persiguiendo el dron suicida, conocido por su uso en ataques de Rusia en Ucrania, antes de neutralizarlo con misiles guiados.

تتعامل حالياً الدفاعات الجوية الإماراتية مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران وتؤكد وزارة الدفاع أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ البالستية، والمقاتلات للطائرات المسيرة والجوالة.



UAE air defences are… pic.twitter.com/5IQEShadjR — وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) March 12, 2026

En su comunicado, la defensas aérea de Emiratos Árabes Unidos informa que “están respondiendo actualmente a las amenazas de misiles y drones provenientes de Irán”.

Además, el Ministerio de Defensa emiratí afirma que “los sonidos detectados se deben a la intercepción de misiles y drones por parte de los Sistemas de Defensa Aérea”.

VIDEO: Así respondió la Defensa aérea emiratí al dron de Irán

La Fuerza Aérea de Emiratos árabaes Unidos usó un AH-64 Apache o similar, integrado al sistema Patriot PAC-3 y radares de la coalición anti-drones.

Este derribo confirmado por el Ministerio de Defensa UAE a las 23:45 hora loca, del cual no se reportaron heridos, ya que los restos cayeron en zona desértica; sin embargo Emiratos Árabes Unidos elevó alerta en todos sus aeropuertos.

🚨 DRAMATIC FOOTAGE: A UAE Air Force helicopter shoots down an Iranian Shahed-136 kamikaze drone near the Burj Khalifa in Dubai.



pic.twitter.com/zDDAIC2FPh — Breaking911 (@Breaking911) March 12, 2026

¿Qué es el dron Shahed-136 y por qué acecha Dubái?

El Shahed-136, fabricado por Irán, es un dron suicida de 2.5 metros, 200 kilómetros de alcance y explosivos de 50 kilogramos. Es relativamente barato (unos 20 mil dólares por unidad), y se caracteriza porque satura defensas con enjambres. Cabe decir que Irán lo exporta a sus aliados como los hutíes y Hezbolá. Este ataque coincide con escaladas en el Golfo Pérsico tras las sanciones de Estados Unidos a Teherán.

