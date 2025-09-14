Fiscalía de Paraguay da detalles sobre detención de Hernán “N”, presunto líder de la Barredora

Tras la detención de Hernán “N” en Paraguay, la Fiscalía de dicho país brindó detalles del operativo, el cual tiene fines de extradición a México.

Cabe recordar que el sujeto, conocido bajo los alias de “El Abuelo” o “Comandante H”, es requerido por el estado de Tabasco por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés.

¿Cómo detuvieron a Hernán “N” en Paraguay?

En un comunicado, el Ministerio Público de Paraguay informó que recibió la solicitud de detención por parte de la justicia de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al tratado de extradición vigente entre ambos países.

Después de la petición recibida vía diplomática, el Juzgado Penal de Garantías Especializado en Crimen Organizado del Segundo Turno de Asunción, la capital, donde el juez Osmar Legal emitió la orden de detención contra Hernán “N”.

México brindó información de Inteligencia: Ministerio Público de Paraguay

Con ayuda de la información de inteligencia otorgada por las autoridades mexicanas, con lo que en Paraguay realizaron un operativo de allanamiento en un domicilio en la ciudad de Mariano Roque Alonso las 23:00 horas del viernes 12 de septiembre de 2025.

Al lugar llegaron el agente fiscal a cargo Giovanni Grisetti, junto con funcionarios del Departamento de Extradición de la Unidad Especializada de Asuntos Internacionales, Extradición y Asistencia Jurídica Externa del Ministerio Público de Paraguay.

Tras la detención del señalado como el presunto líder del grupo criminal “La Barredora”, las autoridades incautaron bienes que “podrían constituir evidencia relevante para el proceso abierto” en México.

