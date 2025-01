Entre la esperanza y la desesperación: La historia de los migrantes en San Francisco del Rincón

Cada vez son más los migrantes que están llegando al puente de la estación en San Francisco del Rincón, Guanajuato, donde anteriormente existía un refugio, que cerró tras el asesinato de un migrante de Nicaragua en la comunidad.

Por ello, la estación tuvo que cerrar sus puertas, dejando a cientos de migrantes en una situación de vulnerabilidad extrema, sin embargo, voluntarios buscan seguir apoyando a los caminantes para que lleguen con alimento.

¿Qué está pasando con la situación migratoria?

Francisca Muñoz es coordinadora del grupo “Por amor al prójimo”, de apoyo a migrantes desde hace más de dos años, menciona que fue muy difícil no poderles brindar la ayuda necesaria a los migrantes que llegaban.

“Fue bien triste, cuando estábamos ahí rezando los rosarios por la persona que falleció y decirles aquí ya no hay espacio para ustedes, ya no podemos ofrecerles nada. Entonces yo fui que dije, no tenemos que ofrecerles algo, no tenemos mucho, pero sí la voluntad de darles una sopita caliente, un pan con leche, un café y es lo que nos motiva a seguir tanta criatura que viene con frío y hambre” menciona Francisca Muñoz, coordinadora de grupo Por Amor al Prójimo

Francisca Muñoz, en conjunto con el señor Moisés Hidalgo, quien apoya a este grupo de ayuda desde el municipio de León, quienes confirman un incremento constante de migrantes desde diciembre hasta la primera semana de enero 2025.

Mencionan que llegaban de 50 a 30 personas, quienes se mantenían en una bodega dentro de la estación, sin embargo, el incremento de las personas ha aumentado, con poco más de 300 personas.

“A mí me comunicaron que venía un tren de Irapuato con un total de 200 personas en un tren metalero”, menciona Moisés Hidalgo Mendoza, Coordinador de León.

El cambio de ruta no solo ha transformado el panorama en Irapuato y en San Francisco, sino que también se ha visibilizado las carencias en la atención a los migrantes durante su travesía.