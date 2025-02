Perdió sus piernas, pero no sus sueños: Conoce la historia de Valeria y su lucha por caminar de nuevo

La historia de Valeria de la Torre, una joven de 29 años, ha conmovido e inspirado a miles de personas. Su vida cambió por completo el pasado 8 de diciembre de 2024, cuando un accidente la dejó sin sus piernas.

Perdió las piernas, pero no las ganas de vivir; Valeria y su motivadora historia.



Se trata de una joven que entusiasmó a cientos de personas que se sumaron a su #batalla para caminar otra vez, con ayuda de unas valiosas protesis, luego de perder sus piernas.



Una nueva oportunidad de caminar para Valeria de la Torre

A pesar de la difícil situación, Valeria decidió no rendirse. Con determinación, inició una campaña de donaciones para conseguir las prótesis que le permitirán volver a caminar y seguir explorando el mundo.

“Siempre me ha distado vivir intensamente. Mis pasiones más grandes son viajar, explorar, conocer gente nueva, hacer ejercicio, subir montañas, pasar tiempo en la naturaleza y con la gente que quiero.”, señaló Valeria.

Recaudación de donaciones: un milagro en 26 horas

Dos meses después del accidente, Valeria lanzó su campaña en una plataforma de fondeo con la meta de reunir más de siete millones de pesos.

Parecía un desafío imposible, pero su historia tocó los corazones de miles de personas. En tan solo 26 horas, logró recaudar el dinero necesario para sus prótesis, gracias a la solidaridad de desconocidos que quisieron apoyarla en su nueva etapa de vida.

“No me la creo. Es impresionante ver la solidaridad de todos ustedes. Me están ayudando no solo a abrir un futuro de posibilidades, sino también a recuperar la esperanza”, expresó Valeria emocionada.

El siguiente reto: la terapia física

Con los fondos reunidos, Valeria ahora se prepara para un nuevo desafío: aprender a caminar de nuevo. Antes de recibir sus prótesis, debe someterse a un intenso proceso de rehabilitación y terapia física para fortalecer su cuerpo.

“Perdí los dos pilares que me sostuvieron por 29 años, pero no las ganas de vivir”, afirma con convicción.

Para ella, la vida no se detiene, sino que apenas comienza. Su amor por la naturaleza, el deporte y la aventura la motiva a seguir adelante, con la esperanza de volver a escalar montañas y recorrer el mundo.