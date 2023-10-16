¡Crimen de odio! Motivado por la guerra entre Israel y Hamás, hombre apuñala a niño musulmán de 6 años

Un hombre de Illinois fue acusado de crímenes de odio luego de que mató a puñaladas a un niño musulmán de tan solo 6 años de edad, además de herir a la madre del menor durante un crimen de odio debido a su religión y como respuesta a la guerra en Israel y los terroristas de Hamás.

La Oficina del Sheriff del Condado de Will publicó una fotografía policial del sospechoso identificado como Joseph Czuba, un hombre de 71 años y quien fue acusado de asesinato en primer grado, intento de asesinato en primer grado, además de dos cargos de crimen de odio y agresión agravada con un arma mortal.

According to CBS, A 71-year-old American in Illinois stabbed his 32-year-old female neighbor and her 6-year-old son several times, wounding the mother and killing the child.

Investigators say that the offender was pushed to commit his crime by #Israel's propaganda about Muslims… pic.twitter.com/dBQV6XK9gZ — Quds News Network (@QudsNen) October 15, 2023

Niño musulmán recibió 26 puñaladas en crimen de odio motivado por la guerra en Israel

Durante este cruento ataque, el niño musulmán de tan solo 6 años, fue apuñalado en 26 ocasiones con un cuchillo de estilo militar con una hoja dentada de 18 centímetros, según el reporte de la Oficina del Sheriff en un comunicado. Por su parte, la mujer de 32 años sufrió múltiples puñaladas y se espera que sobreviva al ataque ocurrido durante la jornada del sábado en Plainfield Township, a unos 64 kilómetros al suroeste de Chicago.

Aunque Joseph Czuba no hizo ninguna declaración a los detectives, como es su derecho constitucional, la policía señaló que determinaron los cargos a través de entrevistas y pruebas. Este sujeto permanece en prisión a la espera de su comparecencia inicial ante el tribunal. Cabe señalar que cuando la policía llegó al lugar, encontraron a Czuba sentado en el suelo afuera de la casa con un corte en la frente, mientras que las víctimas estaban en un dormitorio.

El Consejo de Relaciones Islámicas-Estadounidenses (CAIR) identificó al niño como Wadea Al-Fayoume y dijo que la mujer es, Hanaan Shahin, su madre.El menor de 6 años, que fue declarado muerto en el hospital, fue apuñalado 26 ocasiones con un cuchillo de estilo militar, según una autopsia realizada este domingo 15 de octubre 2023. Todo en un ataque motivado por la guerra entre Israel y Hamás.