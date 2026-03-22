Matan a balazos a hombre en Tlalpan y sicarios caen tras disparar en otro lugar

Dos hombres fueron detenidos por policías de la Ciudad de México (CDMX) por su presunta relación con un ataque a balazos en la alcaldía Tlalpan la cual dejó un hombre muerto.

Los hechos ocurrieron en calles de la colonia Barrio San Fernando, al sur de la CDMX, de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Atque a balazos en Tlalpan dejó tres víctimas: una murió

La agresión dejó tres personas lesionadas, de las cuales una perdió la vida en las calles González Lobo y General Aguirre.

Operadores del Centro de Comando y Control (C2) Sur informaron a la policías sobre disparos en esa dirección, por lo que los oficiales arrobaron al lugar.

Cuando los policías de la SSC acudieron observaron a tres hombres sobre piso, quienes estaban heridos.

Hombres fueron atacados cuando bebían en la calle

Según vecinos, momentos antes, mientras ingerían bebidas alcohólicas en la vía pública, se aproximaron a ellos dos sujetos a bordo de una motocicleta de color gris y dispararon de manera directa.

Paramédicos en el lugar atendieron a los hombres y uno de 34 años fue diagnosticado sin signos vitales, mientras que los de de 32 y 38 años de edad, fueron trasladados a un hospital.

Cámaras captaron a presuntos agresores tras disparar

Cámaras de videovigilancia ubicadas en la zona captaron a los posibles responsables, quienes subieron a la motocicleta, y huyeron del lugar.

Este sábado, policías recibieron un reporte de disparos en el cruce de las calles Transmetropolitana y Camino a la Magdalena, en la colonia San Andrés Totoltepec, donde observaron a dos hombres que, al ver a los policías, escondieron lo que parecía ser una pistola.

Los oficiales lo interceptaron y tras hacerles una revisión preventiva, les aseguraron 50 bolsas de plástico con parente marihuana, 18 dosis de una sustancia similar a la cocaína, una motocicleta de color gris, y un arma de fuego corta con cinco cartuchos útiles.

Ambos hombres de 28 y 31 años de edad, junto con lo asegurado, fueron llevados al agente del Ministerio Público correspondiente.

