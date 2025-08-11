Hombre es atropellado abajo de un puente peatonal en Tlaquepaque | ZMG de noche

Un hombre se reporta en estado grave de salud tras haber sido atropellado debajo de un puente peatonal en calles de la colonia Toluquilla, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; el conductor iba a exceso de velocidad.

La víctima fue trasladad de emergencia a un hospital para poder ser atendida por el cuerpo médicos; el sujeto presentaba múltiples lesiones en el tórax, abdomen y cráneo. Se encuentra en estado crítico.

El conductor, quien iba a exceso de velocidad, quedó bajo el resguardo de las autoridades municipales, quienes dieron vista del caso a la Fiscalía de Jalisco para realizar la investigación y deslindar responsabilidades.

Grave incendio en bodega de madera y tarimas en Jalisco; así fueron los hechos

En las primeras horas de este 11 de agosto 2025, se registró un incendio en una bodega de madera y tarimas ubicada en la colonia Felipe Ángeles de Tlaquepaque; no hay heridos.

Tras el reporte del incendio, bomberos acudieron al lugar para controlar las llamas, al llegar, confirmaron que el fuego se encontraba en el área de tarimas en desuso. Lograron combatir el incendio después de unos minutos de labores.

Hasta el momento, se desconoce la causa del incendio; sin embargo, no se descarta que haya sido un acto vandálico.

Hombre en estado de ebriedad choca contra una casa

Un hombre, de aproximadamente 35 años de edad, chocó contra una casa ubicada en la colonia Oblatos en el municipio de Guadalajara, Jalisco; el responsable se encontraba en estado de ebriedad.

El automóvil, de modelo reciente, quedó completamente destrozado, así como el cancel de la vivienda, el cual hace meses había sido incendiado de manera intencional.

Paramédicos llegaron al lugar de los hechos para evaluar al conductor, quien presentaba múltiples contusiones, además de algunas heridas en el rostro.

Hombre es arrastrado por corriente en canal de Zapopan; siguen labores de búsqueda

Un hombre fue arrastrado por la corriente de un canal en el municipio de Zapopan, Jalisco, durante una tormenta; elementos de bomberos y policías buscan a la víctima.

Elementos de bomberos y policías buscaron al sujeto por vía terrestre y con la ayuda de drones; sin embargo, la víctima no ha sido hallada. Los labores de rescate fueron suspendidos en espera de la luz del día.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado que el hombre haya sido arrastrado por la corriente, ya que no se encontraron indicios; sin embargo, la búsqueda se reactivará en las próximas horas.