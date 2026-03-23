¡Lo cacheteó por nada! Policía de la CDMX golpea a jardinero que descansaba en la banqueta

Las cámaras de seguridad difícilmente mienten y, esta vez, captaron una escena que ha indignado a los vecinos de Coyoacán, CDMX. En el video se observa a un joven jardinero descansando tranquilamente en una banqueta de la colonia Ejido Viejo de Santa Úrsula, cuando una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se detiene frente a él. De la unidad bajó un policía de los dos que se encontraban a bordo, este comenzó a hacerle una supuesta revisión al hombre y, sin provocación alguna, le propinó una bofetada, quien no hizo mucho contra la agresión del elemento.

*🚨 ALERTA COYOACÁN*

EN COYOACÁN 😡

- *Abuso policial* cometido en la *Col. Espartaco*, Alcaldía Coyoacán

- Joven que ofrecía servicios de jardinería fue víctima de elementos policiales del Sector Culhuacan 🚔

- *9:31 p.m. 22 mar 26*#chismososdelazonasur#Coyoacan pic.twitter.com/T5pjXzHD1f — chismosos de la zona sur (@Wendymg10) March 23, 2026

Policía de la CDMX golpea a jardinero

Eran poco antes de las cinco de la tarde del sábado 21 de marzo cuando el joven, identificado por los vecinos como un trabajador dedicado a la poda de árboles, decidió sentarse un momento en la banqueta.

En las imágenes se aprecia que el joven no estaba realizando ninguna actividad sospechosa o ilícita; simplemente esperaba junto a su morral naranja y sus tijeras de jardinería. Sin embargo, la unidad de la SSC llegó al lugar tras un supuesto reporte de "persona sospechosa".

Elemento de la SSC de la CDMX bofetea a jardinero

El momento más tenso ocurre cuando el oficial se para frente al jardinero. Tras un breve intercambio de palabras, el policía lanza un golpe a la cara del joven. La víctima, lejos de responder con violencia, mantiene una actitud pacífica, claramente intimidada por la presencia de los policías y la patrulla.

Asuntos internos investia hechos sucedidos en la CDMX

La Dirección General de Asuntos Internos informó que ya se abrió un expediente de investigación para determinar la responsabilidad administrativa y penal de los elementos involucrados. Por lo pronto, el policía que lanzó la bofetada ha sido suspendido de sus funciones de manera preventiva.

La dependencia reiteró que no se tolerarán conductas que vulneren los derechos humanos de los ciudadanos, especialmente cuando se trata de trabajadores.

Revisión preventiva acompañada de CHINGADAZOS, ya no te puedes sentar a descansar en una #CDMX que cuando no la vendían era una ciudad para todos y ahora vemos que solo para algunos, y cuando le van a pedir una disculpa al joven jardinero ? Mínimo un video donde esa rata que… https://t.co/qVKd2MQax5 pic.twitter.com/De9Bm1K4yh — REPORTINQUIETO 🇲🇽💫 (@REPORTINQUIETO) March 23, 2026

¿Qué sigue para el policía que golpeó a jardinero?

La suspensión es apenas el primer paso. El oficial podría enfrentar una baja definitiva de la corporación y cargos por abuso de autoridad ante la Fiscalía General de Justicia.

El video queda como la prueba irrefutable de un acto que, de no ser por la tecnología, habría quedado en la impunidad.