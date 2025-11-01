Hombre se autolesiona y es detenido tras el presunto feminicidio en Mártires de Tacubaya

Un hombre se autolesionó tras un presunto feminicidio en Mártires de Tacubaya, por lo que fue detenido por el personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX), el sujeto está presuntamente implicado en la agresión y muerte de una mujer dentro de un domicilio ubicado en la colonia en la alcaldía Álvaro Obregón.

Vecinos alertaron a la policía tras fuertes gritos en la alcaldía Álvaro Obregón

Los hechos se registraron luego de que operadores del C2 Poniente recibieron un reporte de violencia familiar en la zona, específicamente en el cruce de las calles Chilenos y Mexicanos.

Una vecina alertó a las autoridades tras escuchar gritos al interior de un inmueble. Al llegar, elementos de la SSC y del Heroico Cuerpo de Bomberos ingresaron por la fuerza y encontraron a un hombre con actitud agresiva con un cuchillo que, al notar la presencia policial, se autolesionó en el cuello.

#BoletínSSC | #DETENIDO | Personal de la #SSC detuvo a un hombre posiblemente relacionado con una agresión en contra de una mujer que fue localizada sin vida, al interior de un domicilio ubicado en la colonia #MártiresDeTacubaya, de la @AlcaldiaAO.



Los hechos ocurrieron luego de… pic.twitter.com/2JSdXCFwMe — SSC CDMX (@SSC_CDMX) November 1, 2025

Paramédicos de Protección Civil atendieron al sujeto, de 42 años, quien fue trasladado bajo custodia a un hospital.

Durante la revisión de la casa, en una de las habitaciones, fue localizada una mujer tirada en el piso, con manchas de sangre, por lo que se solicitó la intervención del personal médico.

Paramédicos diagnosticaron a la persona sin signos vitales, aparentemente por heridas producidas por arma cortante en el cuello y en las manos.

Encuentran un cuchillo y un machete

En el lugar de los hechos se aseguraron un cuchillo de 30 centímetros y un machete de 40, ambos con manchas hemáticas.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México quedó a cargo de la investigación para determinar la situación legal del detenido.

Feminicidios en CDMX

Durante una conferencia de prensa sobre el Informe de Seguridad del mes de agosto del presente año, la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, mencionó que en la capital del país se registraron 47 casos de feminicidas en agosto de 2024, mientras que en el mismo periodo de este año solo se registraron 25.