Policía sorprende con operativos de madrugada y desmantela narcotiendas en CDMX

En un megaoperativo coordinado contra el narcomenudeo, fuerzas federales y de la Ciudad de México (CDMX) ejecutaron cuatro órdenes de cateo de madrugada en las alcaldías Iztapalapa, Iztacalco, Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón, logrando la detención de cuatro personas y el aseguramiento de más de 600 dosis de droga.

De manera simultánea, durante los despliegues en las mismas zonas, fueron detenidas otras dos personas en flagrancia, elevando el saldo total a seis detenidos y más de 1,600 dosis de narcóticos aseguradas.

Entre los detenidos durante los cateos se encuentra un hombre de 45 años con dos ingresos previos al Sistema Penitenciario por Robo y Privación de la libertad.

Golpe simultáneo en cuatro alcaldías de CDMX

La acción, en la que participaron la SSC, FGJ, Semar, Defensa y Guardia Nacional, se derivó de denuncias ciudadanas sobre puntos de almacenamiento y venta de droga. Tras obtener las órdenes judiciales, se desplegaron los operativos coordinados:



Iztapalapa (Col. Ejército de Oriente): En la avenida Exploradores de Zaragoza, se detuvo a una joven de 20 años y a un hombre de 45 (con antecedentes penales). Se aseguraron 100 dosis de metanfetamina y 199 de cocaína.

Álvaro Obregón (Col. Valentín Gómez Farías): En la calle Hidalgo, se detuvo a un hombre de 30 años y se decomisaron 159 dosis de cocaína.

Miguel Hidalgo (Col. Plutarco Elías Calles): En la calle Ferrocarril de Cuernavaca, se aseguraron 72 dosis de marihuana. Aunque el comunicado no lo especifica, el reporte general indica 4 detenidos en cateos, por lo que se presume no hubo capturas en este inmueble.

Iztacalco (Col. Agrícola Pantitlán): En la avenida Puebla, fue detenido un hombre de 44 años con 70 dosis y una bolsa de marihuana a granel.

Cae mujer con casi mil dosis de posible droga

Paralelamente a los cateos, los operativos de vigilancia en las zonas permitieron dos capturas más:



En Iztapalapa (Col. Ejército de Oriente): Una mujer de 61 años fue detenida en la calle Antonio Estévez, tras ser sorprendida en actitud nerviosa. Al revisarla, le encontraron 878 dosis de droga (365 de metanfetamina, 352 de cocaína en polvo, 141 en piedra) y 122 bolsitas de marihuana, además de una báscula gramera.

En Miguel Hidalgo (Col. Plutarco Elías Calles): Afuera del domicilio que estaba siendo cateado en Ferrocarril de Cuernavaca, los agentes observaron a un hombre en actitud nerviosa. Al revisarlo, le encontraron 135 dosis de cocaína.

Los seis detenidos y la droga asegurada fueron puestos a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica, mientras que los cuatro inmuebles cateados quedaron bajo resguardo policial.