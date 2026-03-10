¡Se cree inmortal! Hombre ebrio entra a reserva de leones en Ocoyoacac y termina herido; Fiscalía del edomex busca a sus familiares

Lo que empezó como una imprudencia bajo los efectos del alcohol terminó en una auténtica escena de terror en el Estado de México. Un hombre, cuya identidad sigue siendo un misterio, decidió colarse al santuario de leones "Los Pinos" en el municipio de Ocoyoacac.

Aprovechando una fisura en la barda perimetral, el sujeto ingresó al predio durante la noche, en un arranque de supuesta valentía, abrió las jaulas para liberar a los felinos. Sin embargo, los animales no estaban de humor para juegos y el hombre acabó acorralado por los mismos ejemplares que acababa de soltar.

Hombre se metió a reserva de leones por una fisura que hicieron ladrones

La entrada del intruso fue posible gracias a un descuido previo. Resulta que apenas hace unos días, el 7 de marzo, un grupo de seis personas había intentado meterse al refugio haciendo un boquete en la pared con la intención de robarse a los animales.

Aunque esos sujetos fueron detenidos en flagrancia por la policía, la grieta en el muro quedó expuesta. Fue por ese mismo hueco por donde el hombre de aproximadamente 40 años logró escabullirse para llegar hasta el área donde se encuentran los grandes felinos en San Pedro Cholula.

Sujeto ebrio soltó a leones en Ocoyoacac

Una vez adentro y presuntamente ebrio, el sujeto logró abrir los candados de las jaulas. Al ver que los leones salían y se le iban encima, el pánico lo venció y terminó encerrándose él mismo en una de las jaulas vacías para evitar ser devorado.

Lamentablemente, mientras él intentaba salvarse, los leones atacaron y mataron a un perro que se encontraba en el sitio. La situación se volvió crítica, ya que los animales andaban sueltos por todo el refugio mientras el responsable gritaba por ayuda desde el encierro.

🚨🚨🚨 ABANDONAN EN HOSPITAL A SUJETO QUE ESTUVO A PUNTO DE SER DEVORADO POR LEONES EN OCOYOACAC



👉🏻 El hombre está en calidad de desconocido en el hospital Adolfo López Mateos de Toluca. Según la ficha de búsqueda de familiares fue rescatado de Reserva Los Pinos, ayer lunes.… pic.twitter.com/V5RHfD5yHC — @LaNoticiaEs (@LNE_LaNoticiaEs) March 10, 2026

Rescatan a sujeto que soltó a los leones

Fue necesario un operativo conjunto entre personal de la Profepa y expertos de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf) para controlar la emergencia. Mientras los especialistas trabajaban para sedar y resguardar nuevamente a los leones, los equipos de emergencia lograron sacar al hombre de la jaula.

Por las marcas encontradas en su cuerpo, se sabe que los felinos alcanzaron a atacarlo antes de que pudiera protegerse, dejándole heridas de consideración que lo mantienen bajo observación médica.

Fiscalía busca a la familia: ¿Alguien lo reconoce?

Debido a que el lesionado no ha podido identificarse ante las autoridades, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México emitió una ficha de búsqueda para localizar a sus parientes. El hombre vestía sudadera, pantalón de mezclilla azul, cinturón café y, como seña particular, tiene una cicatriz de unos 10 centímetros en el brazo derecho, cerca del codo.

Hasta ahora nadie se ha presentado a reclamarlo, mientras la policía investiga si el hombre actuó solo o si tenía alguna otra intención más allá de la "travesura" de borracho.

🦁🦁🦁 ¡PARA RIPLEY! LEONES AFUERA Y EL BORRACHITO DENTRO DE LAS JAULAS



🎥 Así los leones que fueron sacados de sus jaulas por un sujeto en estado de ebriedad la noche de ayer domingo. Los felinos atacaron a Demetrio “N” y este se tuvo que meter a una jaula para no ser… pic.twitter.com/E4oU3ydakS — @LaNoticiaEs (@LNE_LaNoticiaEs) March 9, 2026

Un refugio que vive bajo el asedio delictivo

Este incidente pone nuevamente en duda la seguridad de la reserva "Los Pinos". Entre los delincuentes que intentaron llevarse a los leones el sábado y este intruso que desató caos, la situación para los cuidadores y los animales es de alta tensión.

Por ahora, los leones han sido regresados a sus espacios seguros, pero el rastro de sangre y el perro devorado quedan como evidencia de una noche donde la imprudencia casi termina en una tragedia mucho mayor.