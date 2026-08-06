Tragedia en Álvaro Obregón: Atropellan a hombre en situación de calle y queda prensado en San Ángel, CDMX

Una trágica noche se vivió en la CDMX. Un hombre en situación de calle fue atropellado por una camioneta en calles de la colonia San Ángel, alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México; alertó a los servicios de emergencia.

El accidente fue provocado por una mujer que conducía una camioneta de color gris; la responsable ya fue detenida.

Hombre muere prensado tras ser atropellado en Álvaro Obregón

Los primeros reportes indican que tras el atropellamiento, el cuerpo del hombre quedó prensando, perdiendo la vida en el lugar de los hechos.

Paramédicos acudieron al lugar de los hechos para tratar de auxiliar a la víctima; sin embargo, al revisarlo se dieron cuenta que ya no contaba con signos vitales. Se pidió ayuda al Cuerpo de Bomberos y Protección Civil para el rescate de cuerpo.

Hasta el momento las autoridades no han dado más detalles sobre cómo ocurrió el trágico accidente en la Álvaro Obregón durante las ultimas horas del pasado 5 de agosto 2026.

🚨Servicios de emergencia trabajan en calles de la alcaldía Álvaro Obregón por el reporte de una persona fallecida.

Los reportes indican que el hombre, en situación vulnerable, fue atropellado y arrastrado unos metros.⚠️La conductora fue detenida



🗣️: Pablo Castorena… pic.twitter.com/HvetYAbqNw — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 6, 2026

.Conductora es detenida y trasladada al Ministerio Público

Por su parte, peritos de la Fiscalía de la Ciudad de México abrieron una carpeta de investigación por el atropellamiento del hombre en situación de calles.

Mientras que la conductora, que manejaba la camioneta de color gris, fue detenida por la policía capitalina y trasladada al Ministerio Público para responder por el incidente y definir su situación legal.

Autoridades no revelaron la identidad de la mujer, por lo que se desconoce si familiares o personas cercanas fueron informadas sobre su situación legal.

¿Dónde reportar un accidente de tránsito en CDMX?

¡Atención! En caso de ser testigo de un accidente de tránsito, lo primero que debes hacer es reportar los hechos con los servicios de emergencia de la Ciudad de México, en este caso podrías llamar al 9-1-1.

Recuerda que es importante guardar la calma, así como proporcionar la información necesaria como la ubicación exacta del lugar del accidente.

Tan solo en el 2023 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló que en México se registraron alrededor de 370 mil accidentes de tránsito.