Bajan de un auto y abandonan a abuelito de 83 años en CDMX con demencia senil
Un adulto mayor fue abandonado desde un vehículo en Tlalpan. El señor estaba desorientado y la ayuda de vecinos permitió que fuera rescatado por la policía de CDMX.
Un adulto mayor que se encontraba extraviado en la Ciudad de México (CDMX) fue rescatado por policías capitalinos en la alcaldía Tlalpan, luego de que alguien lo dejó abandonado a su suerte tras bajarlo desde un vehículo.
Este miércoles 5 de agosto de 2026 se dio a conocer que los oficiales lo resguardaron y el señor contaba con una Alerta Amber tras el reporte de su desaparición, pero afortunadamente, la intervención de vecinos y de la policía permitió que el señor fuera rescatado, sin embargo, de quien lo dejó nada se sabe.
Señor extraviado de 83 años fue puesto a salvo
Oficiales de la Policía Auxiliar (PA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) resguardaron a un hombre de 83 años de edad, quien padece posible demencia senil y contaba con una alerta de extravío, en la alcaldía Tlalpan.
Los policías se encontraban patrullando cuando fueron alertados de una persona desorientada, aparentemente extraviada, en el cruce de las calles 5 de Febrero y Cerrada de los Encinos, en la colonia San Miguel Xicalco.
Joven alertó de un hombre desorientado afuera de su casa
Una joven informó a los policías que afuera de su domicilio se encontraba un adulto mayor que no recordaba cómo regresar a su hogar y que no portaba identificación ni contaba con números telefónicos de algún familiar.
Vecinos de la zona señalaron que, durante la noche, un vehículo color café circuló por el lugar y abandonó al hombre.
Adulto mayor abandonado presentaba demencia senil
Los policías auxiliares entablaron un diálogo de confianza para tranquilizarlo y solicitaron el apoyo de los servicios médicos. Minutos después arribaron paramédicos, quienes lo valoraron y lo diagnosticaron con posible demencia senil.
A realizar una búsqueda en redes sociales y plataformas oficiales, los policías identificaron que la persona contaba con una alerta de extravío, por lo que la resguardaron y la trasladaron ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien realizará las gestiones para localizar y contactar a sus familiares.
Hasta el momento las autoridades no han informado si hay alguna persona responsable por el abandono del señor de la tercera edad y si la persona que lo dejó es algún familiar del señor.