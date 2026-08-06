Sorprendente VIDEO de auto aplastado por un árbol en CDMX: así fue el momento exacto

Con la naturaleza no se puede y prueba de ello fue el impactante momento en que un auto fue aplastado por un enorme árbol en la alcaldía Benito Juárez, de la Ciudad de México (CDMX). El momento exacto quedó grabado y el video dimensionó la magnitud del percance.

En algunas ocasiones, la fuerza de la lluvia y otros factores han provocado que árboles y ramas caigan dejando personas lesionadas y graves daños a la infraestructura y bienes materiales de las personas.

Video de auto aplastado por enorme árbol en CDMX

Los hechos ocurrieron en el cruce de Concepción Beistegui y Cerrada Eugenia, en la colonia Del Valle. Azteca Noticias tuvo acceso a un video del momento en que el árbol aplastó un vehículo que se encontraba estacionado en el lugar.

Por fortuna, no se reportaron personas lesionadas, pese a que el árbol cayó en una zona habitacional y con varios comercios. Vecinos aseguran que el árbol había sido podado previamente y advirtieron que existen otros árboles con riesgo de colapso frente a una institución bancaria ubicada en la zona, por lo que piden una revisión preventiva para evitar otro incidente.

🌳🚨 Un enorme árbol de más de 20 metros cayó y aplastó un vehículo en el cruce de Cerrada Eugenia y Concepción Beistegui, colonia Del Valle, @BJAlcaldia



Bomberos trabajan en la zona para retirar el tronco y despejar la vialidad.



Vecinos advierten riesgo de otros árboles… pic.twitter.com/UNE6qSbBLr — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 6, 2026

Caen más árboles en CDMX tras fuerte lluvia

Este miércoles 5 de agosto de 2026, un árbol de aproximadamente 15 metros de altura se desprendió de raíz y cayó sobre la calle Perpetua, en la colonia San José Insurgentes, a unos 50 metros de Insurgentes Sur. El incidente fue provocado por los fuertes vientos y la lluvia registrados durante la tarde.

Afortunadamente, no se reportan personas lesionadas. Policías la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y patrullas de la alcaldía Benito Juárez acordonaron la zona para evitar más riesgos. Luego del percance, se llevaron a cabo las labores para retirar el árbol y evitar riesgos a los automovilistas y peatones.

Mientras que otro árbol de aproximadamente 10 metros de altura cayó sobre la Cerrada de San Antonio y calle Illinois, en la colonia Nápoles, en la misma alcaldía. La zona fuera asegurada y bomberos arribaron para el retiro de las ramas que quedaron sobre la vialidad.