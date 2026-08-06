A Harry Styles no le gusta esto: detienen a 18 tras concierto en CDMX por esta razón

Luego del concierto de Harry Styles en la Ciudad de México (CDMX), policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a 18 personas que fueron acusadas por actos delictivos.

El cantante británico se presentó en la capital como parte de su gira “Together, Together Tour”, pero luego de su tercer presentación se dio la detención de algunas personas.

Detienen a 18 tras concierto de Harry Styles por estos delitos

La SSC de la CDMX informó que los oficiales procedieron al arresto de 18 personas posiblemente relacionada con la reventa de entradas y un hombre que, al parecer, robó las pertenencias de un asistente.

Todo ocurrió cuando los oficiales realizaban patrullajes de vigilancia en las inmediaciones del estadio dedicado a los espectáculos localizado en la colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco.

No obstante, los policías ubicaron a personas que, al perecer, ofrecían boletos precios superiores a los ofertados por la boletera oficial.

¿Qué pasó con los detenidos en concierto de Harry Styles?

Los detenidos son 10 mujeres y ocho hombres, entre ellos dos menores de edad, quienes fueron presentados ante el Juez Cívico para determinar la sanción correspondiente.

De acuerdo con el reporte de la SSC de CDMX de este miércoles 5 de agosto de 2026, dos de los posibles implicados cuentan con antecedentes por la misma falta cívica.

Joven fue acusado de robar una cartera a asistente al concierto

Uno de los detenidos es un joven de 25 años de edad, quien fue señalado de posiblemente robar una cartera con dinero en efectivo y una identificación a uno de los asistentes.

El presunto responsable fue presentado junto con lo asegurado ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia correspondiente, quien definirá su situación jurídica.

A todas las personas detenidas se les realizaron revisiones preventivas apegadas al protocolo de actuación policial y les leyeron sus derecho de ley.

El personal operativo de la SSC mantuvo el despliegue operativo hasta el término de las actividades y el desfogue total de los asistentes; en tanto, los oficiales de la Subsecretaría de Control de Tránsito agilizaron la vialidad en las principales

