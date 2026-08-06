Un descuido te puede salir muy caro; aquí te contamos cómo queda el Hoy No Circula para este jueves

Si este jueves 6 de agosto de 2026 planeas manejar en la Ciudad de México o el Estado de México, conviene revisar el programa Hoy No Circula. Una distracción puede terminar en una multa e incluso en el envío del vehículo al corralón.

La restricción aplica de 5:00 a 22:00 horas en las 16 alcaldías de la CDMX y en varios municipios mexiquenses que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México.

¿Qué autos no circulan el jueves 6 de agosto de 2026?

Estos son los vehículos que descansan:



Engomado verde

Terminación de placas 1 y 2

Holograma 1 y 2

Hoy jueves no circulan los autos con engomado verde.|“Camegalopolis”

Sí pueden circular, salvo que exista una contingencia ambiental:

Holograma 0

Holograma 00

Vehículos eléctricos e híbridos

Motocicletas

Transporte público y de emergencia

Autos que cuenten con las excepciones previstas por la norma vigente.

¿En qué municipios del Edomex aplica el Hoy No Circula?

Además de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, el programa opera en los siguientes municipios del Estado de México:



Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco Solidaridad

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Si circulas cuando tu vehículo tiene restricción, podrías recibir una multa de entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), además de que el automóvil puede ser remitido al depósito vehicular.

Con el valor vigente de la UMA en 2026, la sanción económica ronda entre 2 mil 400 y 3 mil 600 pesos, dependiendo de la autoridad que aplique la infracción y del caso específico.

Antes de salir, verifica también si hay Contingencia Ambiental, ya que las restricciones pueden cambiar durante el día. De esta forma evitas darle un golpe a tu bolsillo.