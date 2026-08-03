Muere mujer tras caída de puente y balacera deja dos muertos en Venustiano Carranza, mientras dormía

Mientras dormía la población de la CDMX, la alcaldía Venustiano Carranza fue escenario de dos trágicos sucesos: un ataque a balazos que dejó a dos hombres sin vida y la misteriosa caída de una mujer desde un puente vehicular.

Balacera en la Venustiano Carranza deja dos hombres muertos; hay un detenido

Una intensa movilización policíaca se registró en el cruce de las calles Caiba y Caracol, en la alcaldía Venustiano Carranza, luego de que vecinos del sector llamaran al número de emergencias 911 tras escuchar al menos ocho detonaciones de arma de fuego.

Al arribar al sitio, paramédicos localizaron a dos hombres con múltiples heridas de bala. Uno de ellos quedó tendido sobre la cinta asfáltica y el segundo sobre la banqueta; tras brindarles la valoración médica, los socorristas confirmaron que ambos ya no contaban con signos vitales. Pese a que los agresores huyeron inicialmente, policías de la SSC implementaron un operativo de búsqueda y lograron la detención de uno de los presuntos responsables. Peritos de la Fiscalía capitalina procesaron la escena para iniciar las investigaciones por el doble homicidio.

#MientrasDormía | La violencia y la tragedia marcaron la madrugada en la @A_VCarranza



Dos hombres fueron asesinados a balazos en la colonia Caracol; uno de los presuntos agresores ya fue detenido. Horas después, una mujer de más de 40 años perdió la vida tras caer desde un… pic.twitter.com/Dzmcl5MAek — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 3, 2026

El hombre detenido, 32 años, está presuntamente relacionado con la agresión a balazos que dejó dos muertos en la alcaldía Venustiano Carranza, colonia Caracol.

El reporte del C2 Norte alertó por desorden en el cruce de las calles Caracol y Jaiba; policías hallaron a dos personas sin vida por un proyectil de arma de fuego y testigos señalaron a un sujeto que huyó en auto blanco.

Fue ubicado después de manipular un arma; se le aseguraron pistola, cargador, 5 cartuchos, 11 dosis de marihuana, 25 de cocaína, un celular y el vehículo. Ya fue puesto a disposición del Ministerio Público.

Mujer pierde la vida tras caer de un puente en la colonia Aquiles Serdán

En otro punto de la misma demarcación, una mujer de aproximadamente 40 años de edad falleció tras caer desde una altura cercana a los ocho metros en la colonia Aquiles Serdán.

El hecho ocurrió en la estructura del puente peatonal y vehicular que cruza sobre el Circuito Interior y la avenida 503. De acuerdo con los reportes oficiales, debido a la severidad del impacto, la víctima murió de manera instantánea sobre el pavimento antes de recibir asistencia médica. Elementos policíacos acordonaron la zona y afectaron parcialmente el tránsito mientras personal de la Fiscalía realizaba el levantamiento del cadáver. Las autoridades analizan las cámaras de videovigilancia de la zona para determinar si la caída fue producto de un accidente o si existió alguna otra causa externa relacionada con el deceso.