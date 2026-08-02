Caos nocturno en CDMX: Lluvias colapsan la ciudad y dejan varados a miles de personas en plena noche

Caos nocturno. Las lluvias fuertes que azotaron a la Ciudad de México la noche del pasado sábado 2 de agosto provocaron diversas afectaciones en las calles de la capital del país, perjudicando el traslado de miles de ciudadanos.

Colapso en el transporte de CDMX: Lluvias dejan a miles de usuarios varados en Indios Verdes y La Raza

Entre las afectaciones por las intensas lluvias en la CDMX están la caída de un árbol, inundaciones en bajo puentes, otros problemas en la estación Indios Verdes del Metro CDMX, así como el suspensión de servicios del Metrobús, dejando varados a miles de personas que a media noche buscaban una alternativa para regresar a casa.

Debido a la falta de transporte en CDMX algunas camionetas particulares ayudaron a las personas que quedaron atrapados en La Raza, llevándolos a algunos transportes concesionados, los cuales iban al tope.

A pesar del apoyo de otros automovilistas cientos de ciudadanos quedaron varados, por lo que trataban de caminar a un lugar fuera de las afectaciones por las lluvias o buscar un medio de transporte que pudiera llevarlos a casa.

Granizada colapsa las calles de la CDMX: Suspenden algunos eventos

Las fuertes lluvias y la caída de granizo provocaron graves inundaciones que afectaron la circulación en en calles de Río Churubusco, Eje 5 Sur y Montevideo, luego de la granizada que cayó en gran parte de la capital.

A través de redes sociales, algunos habitantes que la granizada también fueron principalmente en las alcaldías Azcapotzalco, Gustavo A. Madero (GAM), Azcapotzalco e Iztacalco e Iztapalapa, en donde varias calles y vialidades como Montevideo.

Las tormentas de la noche del sábado provocaron la suspensión de algunos espectáculos deportivos en la Iztacalco. Después de la granizada se reanudaron las actividades en los recintos, sin embargo, las calles aledañas quedaron anegadas y llenas de hielo.

El jefe vulcano Cova informó que elementos de bomberos rescataron a 40 personas que se encontraban atrapadas en un negocio en la colonia CEDA, Iztapalapa, mientras se realizan labores para el desazolve.