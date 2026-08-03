¿Qué calles están cerradas en la CDMX? Vialidades afectadas por las marchas de este lunes; rutas alternas

El Centro e Orientación Vial compartió la agenda de marchas y otras movilizaciones que podrían afectar las calles de la CDMX; estas son las zonas afectadas.

🛑 9:30 horas - Concentración de manifestaciones en Av. Coyoacán y Matías Romero, col. Del Valle Centro, alcaldía Benito Juárez.

🛑 12:00 horas - Manifestantes en Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.

A lo largo del día se espera concentración de manifestantes en Plaza de la Constitución no. 1, col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.