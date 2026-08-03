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¿Qué calles están cerradas en la CDMX? Vialidades afectadas por las marchas de este lunes; rutas alternas

Revisa las vialidades con afectaciones este lunes por marchas, bloqueos, lluvias y trabajos de emergencia en la CDMX, además de las rutas alternas para evitar retrasos.

Marchas en CDMX HOY 3 de agosto 2026: Calles cerradas y afectadas este lunes
Calles cerradas en CDMX para este lunes|X: @OVIALCDMX

Escrito por: Fernanda Benítez

¡No te quedes atorado en el tráfico! Las marchas hoy , manifestaciones y bloqueos podrían afectar gravemente algunas calles y vialidades principales de la Ciudad de México (CDMX), provocando tráfico intenso y avance lento en varias zonas; te compartimos las vialidades afectadas para este 3 de agosto 2026.

¿Qué calles están cerradas en CDMX? Vialidades afectadas por las marchas de este lunes

¿Cómo va el avance en calles de la CDMX?

En las primeras horas de este 3 de agosto 2026 se reporta lento avance sobre Av. Oceanía de Av. 142 rumbo a Circuito Interior.

¿Qué marchas habrá en CDMX este lunes 3 de agosto 2026?

El Centro e Orientación Vial compartió la agenda de marchas y otras movilizaciones que podrían afectar las calles de la CDMX; estas son las zonas afectadas.

🛑 9:30 horas - Concentración de manifestaciones en Av. Coyoacán y Matías Romero, col. Del Valle Centro, alcaldía Benito Juárez.
🛑 12:00 horas - Manifestantes en Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.

A lo largo del día se espera concentración de manifestantes en Plaza de la Constitución no. 1, col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Implementan modo reversible en Circuito Interior

Con el objetivo de mejorar la movilidad, se implementa el modo reversible en Circuito Interior desde La Raza hasta Leibnitz; la medida terminará hasta las 9:00 horas de este lunes.

¿A qué autos aplica el Hoy No Circula este lunes?

El Hoy No Circula para este lunes aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.

  • Engomado AMARILLO
  • Terminación de placas 5 y 6
  • Holograma 1 y 2

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