¿Qué calles están cerradas en la CDMX? Vialidades afectadas por las marchas de este lunes; rutas alternas
Revisa las vialidades con afectaciones este lunes por marchas, bloqueos, lluvias y trabajos de emergencia en la CDMX, además de las rutas alternas para evitar retrasos.
¡No te quedes atorado en el tráfico! Las marchas hoy , manifestaciones y bloqueos podrían afectar gravemente algunas calles y vialidades principales de la Ciudad de México (CDMX), provocando tráfico intenso y avance lento en varias zonas; te compartimos las vialidades afectadas para este 3 de agosto 2026.
¿Qué calles están cerradas en CDMX? Vialidades afectadas por las marchas de este lunes
¿Cómo va el avance en calles de la CDMX?
En las primeras horas de este 3 de agosto 2026 se reporta lento avance sobre Av. Oceanía de Av. 142 rumbo a Circuito Interior.
Es lento el avance sobre Av. Oceanía de Av. 412 hacia Circuito Interior. pic.twitter.com/Vj3ZI9of7h— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 3, 2026
¿Qué marchas habrá en CDMX este lunes 3 de agosto 2026?
El Centro e Orientación Vial compartió la agenda de marchas y otras movilizaciones que podrían afectar las calles de la CDMX; estas son las zonas afectadas.
🛑 9:30 horas - Concentración de manifestaciones en Av. Coyoacán y Matías Romero, col. Del Valle Centro, alcaldía Benito Juárez.
🛑 12:00 horas - Manifestantes en Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.
A lo largo del día se espera concentración de manifestantes en Plaza de la Constitución no. 1, col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.
CiudadSegura |📱Consulta la agenda de movilizaciones programadas para este lunes 03 de agosto en la #CiudadDeMéxico.👮♀️📒— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 3, 2026
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Implementan modo reversible en Circuito Interior
Con el objetivo de mejorar la movilidad, se implementa el modo reversible en Circuito Interior desde La Raza hasta Leibnitz; la medida terminará hasta las 9:00 horas de este lunes.
Recuerda que para mejorar la movilidad se implementa modo reversible en Circuito Interior, de La Raza a Leibnitz de las 06:30 a 09:00 horas y por la tarde en el tramo de Marina Nacional a La Raza de las 17:00 a las 20:00 horas. pic.twitter.com/BksF20oLPo— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 3, 2026
¿A qué autos aplica el Hoy No Circula este lunes?
El Hoy No Circula para este lunes aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.
- Engomado AMARILLO
- Terminación de placas 5 y 6
- Holograma 1 y 2
🌞¡Buen día!— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) August 3, 2026
El #HoyNoCircula de este lunes 3 de agosto en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoAmarillo y terminación de placas 5 y 6, holograma 1 y 2.
𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/4Eec9MYRxt