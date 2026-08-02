VIDEO: ¡Con paraguas y jalones de cabello! Se desata riña entre dos mujeres en la Línea 12 del Metro CDMX

Las lluvias no son todo lo que ofrece la experiencia de viajar en el Metro CDMX, también algunos eventos que acaparan la vista de miles de usuarios, tal fue el caso de dos mujeres que se pelearon al interior de las instalaciones.

El video fue compartido a través de Metro Viral y con una duración de 29 segundos se observa el momento exacto en que se enfrascaron en una riña que aparentemente no pasó a mayores.

VIDEO: Mujeres se pelean en la línea dorada del Metro CDMX

A lo largo del clip se observa a las dos mujeres forcejear con un paraguas, mientras intercambian palabras, pronto la mujer de rosa toma del cabello a la otra persona y lo jala, ocasionando su reacción inmediata; sin embargo, al cabo de pocos segundos los elementos de seguridad que se encuentran al interior del Servicio de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX intervinieron y las separaron, aunque no fue tarea fácil porque tuvieron que llegar dos polícias para hacerlo.

Se desconoce la estación en la que ocurrieron los incidentes, pero por lo que se ve en el video transcurrió en la zona de ándeles de la Línea 12, también conocida como la Línea dorada que conectada con distintos puntos y que hasta hace meses no operaba al cien por ciento, tras el colapso del Metro, entre las estaciones Olivos y Tezonco.

La Línea 12 del Metro CDMX permanece marcada por uno de los episodios más trágicos en la historia del transporte público de la capital. La noche del 3 de mayo de 2021, cerca de las 22:00 horas se registró uno de los accidentes más recordados en la historia de este transporte, al menos 26 personas fallecidas y más de un centenar de lesionados.

#ULTIMAHORA



Reportan pelea 🥊 entre 2 mujeres en el Metro Ciudad de México 🇲🇽



Usuarios Denuncian una pelea entre mujeres dentro de las instalaciones del #MetroCDMX ‼️🚨 pic.twitter.com/RrJBRme1Ps — Fan MetroViral (@MetroViralMx) August 1, 2026

¿Qué estaciones conforman la Línea 12 del Metro de la CDMX?

La Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, también conocida como la Línea Dorada, conecta Mixcoac con Tláhuac a través de un recorrido de 20 estaciones. Además de enlazar tres alcaldías de la capital, ofrece conexiones con otras cuatro líneas de la red, lo que la convierte en una de las rutas más utilizadas por los usuarios.

Estaciones de la Línea 12:

