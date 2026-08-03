¡Conmoción en la CDMX! Hombre intenta lanzarse de una azotea en la Narvarte

Lo que pudo convertirse en una tragedia terminó con un rescate exitoso gracias a la intervención de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México. Un hombre de 24 años fue puesto a salvo luego de permanecer en una situación de riesgo sobre la azotea de un edificio ubicado en la colonia Narvarte, en la alcaldía Benito Juárez.

La emergencia movilizó a cuerpos de seguridad y generó momentos de tensión entre vecinos de la zona, quienes observaron el operativo mientras los oficiales intentaban convencer al joven de alejarse del borde.

Policías evitaron que el joven atentara contra su vida

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Cumbres de Maltrata y Uxmal, donde se reportó a un hombre en crisis sobre la azotea de un inmueble, a una altura aproximada de 10 metros.

De acuerdo con la información difundida, el joven se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico por depresión. Tras recibir el reporte de emergencia, elementos de la SSC establecieron contacto con él y comenzaron un diálogo para persuadirlo de desistir de sus intenciones.

Después de varios minutos de conversación, los policías consiguieron que el hombre se alejara del borde y pudiera ser resguardado sin que sufriera lesiones por una caída.

Posteriormente fue valorado por personal médico, que le diagnosticó una crisis hipertensiva y un probable brote psicótico. No obstante, se determinó que no era necesario trasladarlo a un hospital, por lo que sus padres acudieron al lugar y lo llevaron a la clínica donde recibe atención especializada.

Un joven de 24 años fue localizado en crisis en la #azotea de un edificio en la colonia #Narvarte, alcaldía Benito Juárez.



Elementos de la #SSC lograron persuadirlo y ponerlo a salvo.



Posteriormente recibió valoración médica y continuó su atención con apoyo de su familia. pic.twitter.com/hVnpjtZqnC — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 3, 2026

¿Cuáles son los síntomas de depresión en los hombres?

Especialistas señalan que la depresión en los hombres no siempre se manifiesta de la misma manera que en otros pacientes, por lo que algunos signos pueden pasar desapercibidos.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran:



Cambios importantes en el apetito, ya sea comer mucho más o mucho menos.

Alteraciones en el sueño, como insomnio o dormir durante periodos prolongados.

Dedicar excesivas horas al trabajo.

Aislarse de familiares y amigos.

Pasar demasiado tiempo en el gimnasio.

Refugiarse durante largas jornadas en los videojuegos o el consumo constante de contenido en internet.

Los especialistas también advierten que un hombre con depresión puede presentar una mayor propensión a conductas de riesgo, como el consumo de alcohol o drogas, episodios de violencia, involucrarse en actividades delictivas o, en los casos más graves, pensamientos o intentos de suicidio.

Factores que pueden aumentar el riesgo de suicidio en México

El titular de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA) ha explicado que las causas que pueden detonar una conducta suicida cambian según la etapa de vida.

En niñas y niños, los principales factores de riesgo suelen estar relacionados con el abuso físico, psicológico o sexual, además del acoso escolar o la separación de los padres.

En adolescentes destacan los conflictos familiares, las decepciones amorosas y el consumo temprano de alcohol o drogas.

Para los adultos, las crisis económicas, las infidelidades y las dificultades para gestionar las emociones figuran entre los principales detonantes.

Mientras tanto, en los adultos mayores, el abandono, la pérdida de la pareja o el diagnóstico de enfermedades graves representan algunos de los factores que pueden incrementar el riesgo.