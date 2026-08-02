¿Colapso en pleno fin de semana? Retrasos en la Línea 9 del Metro CDMX; avance de trenes y últimas noticias EN VIVO
El Metro CDMX comienza las primeras horas del domingo con retrasos en la Línea 9; usuarios piden agilizar el servicio en cada una de las estaciones.
¡Toma precauciones! Si vas a pasear en familia o con amigos, te compartimos el avance de trenes del Metro CDMX para este domingo 2 de agosto 2026. Azteca Noticias te comparte las estaciones con retrasos.
¿Qué pasa en el Metro CDMX HOY 2 de agosto 2026? Avance de trenes y estaciones con retrasos
¿Cómo va el avance del Metro CDMX esta mañana?
El Metro CDMX no reporta problemas en el avance de trenes durante la mañana de este domingo.
Retrasos en la Línea 9: ¿Qué pasó?
Usuarios reportan retrasos en la Línea 9 del Metro CDMX, aseguran que no pasa ningún tren en dirección a Pantitlán; piden agilizar el servicio.
Que rollo con la línea 9 ningun vagón para dirrección Pantitlán— Joaquín López (@JoaquinL98725) August 2, 2026
¡Comienza el día con normalidad!
Alrededor de las 7 horas, el Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún contratiempo en algunas de las 12 líneas.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. En la Ciudad de México esperamos una temperatura Máx. 24° C Mín. 14° C. pic.twitter.com/lt2ZTqKaPU— MetroCDMX (@MetroCDMX) August 2, 2026