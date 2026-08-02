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¿Colapso en pleno fin de semana? Retrasos en la Línea 9 del Metro CDMX; avance de trenes y últimas noticias EN VIVO

El Metro CDMX comienza las primeras horas del domingo con retrasos en la Línea 9; usuarios piden agilizar el servicio en cada una de las estaciones.

Metro CDMX HOY 2 de agosto 2026: ¿Cómo va el avance de trenes? Estaciones afectadas
¿Cómo va el avance del Metro CDMX este domingo?|AZTECA NOTICIAS

Escrito por: Fernanda Benítez

¡Toma precauciones! Si vas a pasear en familia o con amigos, te compartimos el avance de trenes del Metro CDMX para este domingo 2 de agosto 2026. Azteca Noticias te comparte las estaciones con retrasos.

¿Qué pasa en el Metro CDMX HOY 2 de agosto 2026? Avance de trenes y estaciones con retrasos

¿Cómo va el avance del Metro CDMX esta mañana?

El Metro CDMX no reporta problemas en el avance de trenes durante la mañana de este domingo.

Retrasos en la Línea 9: ¿Qué pasó?

Usuarios reportan retrasos en la Línea 9 del Metro CDMX, aseguran que no pasa ningún tren en dirección a Pantitlán; piden agilizar el servicio.

¡Comienza el día con normalidad!

Alrededor de las 7 horas, el Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún contratiempo en algunas de las 12 líneas.

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