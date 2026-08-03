Caos por lluvias en CDMX: Masiva caída de árboles colapsa calles de la GAM; vecinos piden intervención de autoridades

Caos en la capital del país. Las fuertes lluvias que azotaron a la Ciudad de México (CDMX) dejaron afectaciones tras la caída de más de 40 árboles en calles de la colonia Zacatenco, en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM).

La caída de los árboles en la GAM fuer provocada por la intensidad del viento y las lluvias del fin de semana.

Troncos abandonados en banquetas y camellones bloquean el paso en la GAM

Ante el reporte de la caída de árboles, el personal de servicios de emergencia acudió al lugar de los hechos para liberar las vialidades y reducir los posibles riesgos inmediatos; sin embargo, el problema no quedó del todo resuelto, pues los restos de los árboles quedaron abandonados.

Los restos de los árboles quedaron sobre las banquetas, camellones y otras áreas verdes, lo que, según vecinos de la colonia, representa un obstáculo para peatones y automovilistas.

Debido a las afectaciones provocadas por la caída de los árboles, vecinos piden a las autoridades agilizar el retiro del material, ya que además de afectar la movilidad, temen que los troncos y ramas se conviertan en un riesgo si continúan las lluvias durante los próximos días.

Por ello, hacen un llamado para que concluyan las labores de limpieza y la colonia pueda regresar a la normalidad.

🌧️🌳 Las huellas de las lluvias aún permanecen en Zacatenco



Tras las intensas precipitaciones del fin de semana, más de 40 árboles colapsaron en @TuAlcaldiaGAM



Aunque las vialidades ya fueron liberadas, vecinos piden retirar los troncos y ramas que siguen sobre banquetas y… pic.twitter.com/atXoY1RiCQ — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 3, 2026

¿Cómo y dónde reportar un árbol que podría caer en CDMX?

¡Toma nota! Si detectas un árbol que está en riesgo de caer, se recomienda ingresar al Sistema de Atención Ciudadana para reportar el problema; el servicio de limpieza, poda o derribo de árbol acudirá al lugar de los hechos. Ten en cuenta los siguientes documentos:



Identificación oficial

Domicilio en el que se encuentra el problema

Número telefónico o correo electrónico

Llenar el formato de solicitud de poda o derribo

Especificar las razones y afectaciones que representa para el entorno

Comparte fotografías en las que se muestre el árbol

En caso de que la caída de un árbol sea una emergencia, se recomienda llamar al 9-1-1, esto para coordinar la llegada de los servicios correspondientes.