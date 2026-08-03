Alerta por caída de ceniza en CDMX: Estas son las alcaldías afectadas y cómo protegerse

¡Atención, capitalinos! La reciente actividad volcánica del Popocatépetl ha puesto en alerta a las autoridades de la Ciudad de México (CDMX) ante la inminente caída de ceniza en al menos cuatro alcaldías de la capital; estas son las zonas afectadas.

¿En qué alcaldías de la CDMX habrá caída de ceniza volcánica este lunes?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México compartió las cuatro alcaldías afectadas por la posible caída de ceniza volcánica para este lunes 3 de agosto del 2026.



Milpa Alta.

Tláhuac.

Tlalpan.

Xochimilco.

Alrededor de las 13:30 horas el Centro de Avisos de Cenizas Volcánicas de Washington observó algunas emisiones continuas de ceniza volcánica moviéndose hacia el Oeste del cráter, con rumbo al sur y poniente de la Ciudad de México.

"En la imagen del satélite se observa el desplazamiento de la pluma de ceniza en esa dirección", explicó la Secretaría de Gesgión Integral de Riesgos y Protección Civil a través de un comunicado en redes sociales.

⚠️ Se prevé posible caída de #ceniza volcánica durante las próximas 12 horas en @AlcMilpaAlta, @TlahuacRenace, @TlalpanAl y @XochimilcoAl.



Toma precauciones y mantente informado.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/UNXO5wR0Jo — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 3, 2026

¿Cómo protegerse ante la caída de ceniza volcánica en CDMX?

¡No entres en pánico! Ante la caída de ceniza en algunas zonas de la Ciudad de México (CDMX) se recomienda tomar distintas precauciones.



Uso de cubrebocas: Cubrir nariz y boca con pañuelo o cubrebocas al salir a la calle.

Cubrir nariz y boca con pañuelo o cubrebocas al salir a la calle. Protección ocular: Utilizar lentes de armazón y evitar los lentes de contacto para prevenir irritaciones en los ojos.

Utilizar lentes de armazón y evitar los lentes de contacto para prevenir irritaciones en los ojos. Cuidado de agua y alimentos: Tapar depósitos de agua, tinacos y cisternas para evitar que se contaminen.

Tapar depósitos de agua, tinacos y cisternas para evitar que se contaminen. Mascotas a salvo: Mantener a los animales de compañía al interior de la casa junto con sus platos de agua y comida.

Mantener a los animales de compañía al interior de la casa junto con sus platos de agua y comida. Ventilación: Cerrar puertas y ventanas, y colocar trapos húmedos en las rendijas si es necesario.

Consejos para limpiar correctamente la ceniza volcánica