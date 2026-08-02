Dictan prisión preventiva a Ramón Ángel “N”, alias “El R1”, operador del CJNG y presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo

Un juez federal dictó prisión a Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “El R1”, presunto líder de “Los R’s”, célula delictiva ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación.

Tras la audiencia realizada de forma privada y remota desde la FEMDO en la Ciudad de México, se determinó que el señalado iría a prisión mientras se determina su implicación en delito como delincuencia organizada, delitos contra la salud y homicidio, entre los que destaca su presunta autoría intelectual en el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán.