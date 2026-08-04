Antes de encender tu auto, revisa esto: podrías evitar una multa de miles de pesos este martes

Quedarte sin revisar el Hoy No Circula puede significar un gasto inesperado. Este martes 4 de agosto de 2026, el programa ambiental vuelve a operar de manera habitual en la Ciudad de México y en varios municipios del Estado de México, por lo que miles de automovilistas deberán dejar su vehículo en casa durante parte del día.

La restricción aplica de 5:00 de la mañana a 10:00 de la noche y busca reducir la contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México.

¿Qué autos no circulan el martes 4 de agosto de 2026?

Este martes no podrán circular los vehículos con:

Engomado rosa.

Terminación de placas 7 y 8.

Holograma 1 y 2.

Los vehículos con holograma 0 y 00, así como los eléctricos e híbridos, están exentos del programa, salvo que se active una contingencia ambiental.

Hoy No Circula martes|CAMe

¿En qué municipios del Edomex aplica el Hoy No Circula?

Además de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, el programa opera en 18 municipios mexiquenses:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla

Tultitlán

Valle de Chalco

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Si un conductor circula cuando su vehículo tiene restricción, puede recibir una sanción de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Con el valor vigente de la UMA en 2026, la multa equivale aproximadamente a entre 2 mil 400 y 3 mil 700 pesos, además de que el vehículo puede ser remitido al depósito vehicular, lo que incrementa el costo por arrastre y resguardo.

¿Qué autos están exentos del Hoy No Circula?

No están sujetos al programa:

