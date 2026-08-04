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Antes de encender tu auto, revisa esto: podrías evitar una multa de miles de pesos este martes

Si planeas salir este martes en la CDMX o el Edomex, revisa las placas de tu auto y evita pagar una multa por ignorar el Hoy No Circula.

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Hoy No Circula martes 4 de agosto 2026: autos que descansan, municipios donde aplica y multas|Azteca Noticias

Escrito por: Oscar Morales

Quedarte sin revisar el Hoy No Circula puede significar un gasto inesperado. Este martes 4 de agosto de 2026, el programa ambiental vuelve a operar de manera habitual en la Ciudad de México y en varios municipios del Estado de México, por lo que miles de automovilistas deberán dejar su vehículo en casa durante parte del día.

La restricción aplica de 5:00 de la mañana a 10:00 de la noche y busca reducir la contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México.

¿Qué autos no circulan el martes 4 de agosto de 2026?

Este martes no podrán circular los vehículos con:

  • Engomado rosa.
  • Terminación de placas 7 y 8.
  • Holograma 1 y 2.

Los vehículos con holograma 0 y 00, así como los eléctricos e híbridos, están exentos del programa, salvo que se active una contingencia ambiental.

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Hoy No Circula martes|CAMe

¿En qué municipios del Edomex aplica el Hoy No Circula?

Además de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, el programa opera en 18 municipios mexiquenses:

  • Atizapán de Zaragoza
  • Coacalco
  • Cuautitlán
  • Cuautitlán Izcalli
  • Chalco
  • Chicoloapan
  • Chimalhuacán
  • Ecatepec
  • Huixquilucan
  • Ixtapaluca
  • La Paz
  • Naucalpan
  • Nezahualcóyotl
  • Nicolás Romero
  • Tecámac
  • Tlalnepantla
  • Tultitlán
  • Valle de Chalco

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Si un conductor circula cuando su vehículo tiene restricción, puede recibir una sanción de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Con el valor vigente de la UMA en 2026, la multa equivale aproximadamente a entre 2 mil 400 y 3 mil 700 pesos, además de que el vehículo puede ser remitido al depósito vehicular, lo que incrementa el costo por arrastre y resguardo.

¿Qué autos están exentos del Hoy No Circula?

No están sujetos al programa:

  • Vehículos con holograma 0 y 00.
  • Autos eléctricos e híbridos.
  • Motocicletas.
  • Transporte público.
  • Vehículos de emergencia.
  • Personas con permiso especial por discapacidad, conforme a la normatividad vigente.
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