Un hombre fue asesinado en la Ciudad de México (CDMX) tras ser contactado por otro a través de una aplicación de mensajería instantánea, pero luego de capturar al presunto responsable del homicidio este quiso hacer pasar este crimen como un suicidio.

El presunto implicado fue identificado como Adrián “N”, quien fue detenido por agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.

Acusado de homicidio dijo que víctima se quitó la vida

Adrián “N”, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía de CDMX, contactó a un hombre través de una aplicación de mensajería instantánea.

Tras los hechos, el imputado habría simulado el suicidio de la víctima por ahorcamiento e intoxicación al dejar abiertas las llaves de gas del inmueble donde fue encontrado sin vida.

Mamá percibió un olor a gas y encontró a su hijo muerto

La madre de la víctima declaró que el 3 de julio de 2023 se percató de un fuerte olor a gas en el domicilio de su hijo, por lo que entró a la casa donde lo encontró sin vida y con signos de ahorcamiento.

Además, notó la ausencia de diversos objetos de valor, así como de 15 mil pesos en efectivo.

Capturan en Puebla a sujeto acusado de homicidio en CDMX

Luego de una investigación, la consulta de videos de cámaras de videovigilancia y un dispositivo electrónico entregado por la madre, el agente del Ministerio Público estableció la probable responsabilidad de Adrián “N” en los hechos.

Agentes de la Policía de Investigación (PDI) lo localizaron en el municipio de San Andrés Cholula, Puebla, donde lo aprehendieron, en coordinación con elementos de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), y lo trasladaron a la CDMX, donde quedó a disposición de un juez.

Procesan a hombre por homicidio en CDMX: víctima fue golpeada

El análisis de los dictámenes periciales en fotografía, química, mecánica de hechos, así como los resultados de la necropsia, permitieron establecer que el fallecimiento de la víctima ocurrió por una agresión física.

Durante un audiencia celebrada el 27 de marzo de 2026, el agente del Ministerio Público formuló la imputación contra Adrián “N” y obtuvo su vinculación a proceso por los delitos de homicidio y robo calificados.

El juez le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.