Un hombre fingió su muerte en Estados Unidos, huyó del país y ahora enfrenta dos juicios por violación contra dos mujeres. Se trata de Nicholas Rossi, cuyo nombre real es Nicholas Alahverdian. En 2020, en plena pandemia de Covid-19, el sujeto está acusado de violar a una mujer con quien salió en 2008 en el condado de Utah y a otra en el mismo año en el condado de Salt Lake City.

Vestía un traje oscuro y con una corbata azul, Rossi apareció en la corte sentado en una silla de ruedas, con un tubo de oxígeno en la nariz. El hombre niega todos los cargos. Rossi también será juzgado en septiembre de 2025 por otro cargo de violación en el condado de Utah.

NICHOLAS ALAHVERDIAN suddenly required an oxygen mask while inside a Utah prison.

Even though it's more than documented that NICHOLAS ROSSI does NOT need oxygen support.

Oxygen Mask is an elaborate and glorified Voice Changing app. #ImposterBackFromTheDead https://t.co/X5ScBWbMQi pic.twitter.com/k26gsnhviC — Andy Gibson (@AndyGibsonTV) May 23, 2024

¿De qué acusan a Nicholas Rossi?

La primera víctima compareció en la corte y mencionó que conoció a Nicholas Rossi a finales de 2008 por medio de una página de internet. Después comenzaron a salir y tras dos semanas se comprometieron.

No obstante, alegó que el comportamiento del hombre cambió, ya que se volvió controlador, le pedía dinero prestado, no la dejaba conducir su propio auto y le criticaba su ropa. Tras ello, la mujer decidió terminar la relación, pero el sujeto la agredió sexualmente.

¿Quién es Nicholas Rossi?

Nicholas Rossi, de 38 años de edad, quedó arrestado en Escocia en el año 2021, un año después de que reportaran su fallecimiento, tras ser internado por Covid-19 y experimentar una experiencia cercana a la muerte por dicha enfermedad.

El personal médico que lo atendió lo identificó por sus tatuajes y la fotografía policial divulgada en una orden de búsqueda de Interpol.

A US fugitive who faked his own death and lived under multiple aliases is to stand trial on sex assault charges in America later.



Nicholas Rossi denies raping two women in Utah in 2008.



He was caught in Scotland while being treated for Covid in December 2021. pic.twitter.com/uaHHX8r2Jm — CentralFM News (@CentralFMNews) August 11, 2025

Rossi creció en hogares de acogida en Rhode Island y regresó al estado antes de, supuestamente, fingir su muerte. Un obituario publicado en línea afirmaba que falleció el 29 de febrero de 2020 a causa de un linfoma no Hodgkin en etapa avanzada. La policía estatal, junto con el exabogado de Rossi y una antigua familia de acogida, pusieron en duda su fallecimiento. Fue extraditado a Utah en enero de 2024.

No obstante, Rossi alegó que fue víctima de un error de identidad, ya que supuestamente se llamaba Arthur Knight, un huérfano nacido en Irlanda, quien nunca había estado en EU.

Perdió una apelación de extradición y los fiscales dicen que han identificado al menos una docena de alias que Rossi utilizó a lo largo de los años para evadir su captura.

