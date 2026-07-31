Hoy No Circula sabatino inicia en agosto con ajustes: estos autos no podrán ser usados

El Hoy No Circula sabatino que está por llegar este 1 de agosto de 2026 limitará la circulación de algunos automóviles en la Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex).

Si planeas salir este fin de semana, contempla qué restricciones se esperan por el programa ambiental y evitar ser multado por no respetar las reglas que suspenden la circulación a ciertos vehículos.

#Tránsito ♬ sonido original - Azteca Noticias @aztecanoticias La #SSC informó que 123 policías auxiliares y bancarios industriales podrán infraccionar en 13 alcaldías durante la Copa de la FIFA 2026™; después, evaluarán si la medida permanece. Beatriz Valdés Vázquez, directora de Normatividad de Tránsito, explicó que son elementos capacitados y con experiencia en su demarcación. Se identifican con uniforme tipo tránsito y QR en el pecho. Si percibes algún abuso, denúncialos al 911 o Asuntos Internos. La #entrevista con @Iván Ramírez #Multa

¿Cómo quedó el Hoy No Circula sabatino 1 de agosto 2026?

Al ser el primer sábado del mes, no circulan lo vehículos con las siguientes características, de acuerdon con el calendario oficial de la Secretaría del Medio Ambiente capitalina.



Holograma 1



Holograma 2



Terminación de placas:

1, 3, 5, 7 y 9

Recuerda que el programa estará vigente de las 05:00 a las 22:00 horas, con el objetivo de reducir los niveles de contaminación en la capital.

¿Qué autos están exentos del Hoy No Circula sabatino 1 de agosto 2026?

El programa ambiental no se aplica a todos los vehículos, pero la norma establece que solo algunos de ellos están contemplados para quedar fuera del Hoy No Circula y estos son:



Vehículos eléctricos e híbridos

Transporte público

Moticicletas

Vehículos de emergencia

El Artículo 47 del Reglamento de Tránsito de la CDMX establece que existen otros vehículos exentos de la norma ambiental el fin de semana y los días en que se activa, entre ellos:



Vehículos que utilizan tecnologías sustentables

Vehículos de transporte escolar

Vehículos de servicios funerarios

Vehículos de servicio particular que transporten o que sean conducidos por personas con discapacidad que cuenten con la autorización o placa de matrícula

Vehículos cuya situación acredite una emergencia médica

¿Te multaron por no respetar el Hoy No Circula? Esto pagarás

Considera consultar con tiempo el calendario del Hoy No Circula, ya que si un agente de tránsito te infracciona, la multa que tendrás que pagar es de 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), la cual actualmente es de $117.31, por lo que el costo irá de $2 mil 346 pesos a $3 mil 519 pesos.

Aunque en el Estado de Méxic, debido a una nueva multa por incumplir Hoy No Circula, la multa es de 20 veces la UMA y esto representa una sanción de $2 mil 346 pesos.

No olvides verificar las restricciones del Hoy No Circula, debido a que estas podrían cambiar ante las altas temperaturas y niveles de ozono se registran, ya que podrían activarse contingencias ambientales y con ellos el doble Hoy No Circula.