Los hallaron muertos en La Marquesa: cae sujeto tras desaparición de Guillermo Jaffet y Zafar Padamsee

Autoridades detuvieron a Iván "N", presunto implicado en la desaparición y muerte de los estadunidenses Guillermo Jaffet Hidalgo Ortiz y Zafar Padamsee Mawani, hallados sin vida en La Marquesa, Estado de México.

Las víctimas fueron vistas por última vez el 20 de mayo de 2026. El caso ha destapado la probable participación de expolicías, quienes estarían detrás de la banda que los secuestró y mató.

Caen en CDMX presunto implicado en caso de Guillermo y Zafar

Este sujeto fue detenido en la alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México (CDMX) por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia.

El hombre de 33 años fue aprehendido en posesión de 40 dosis de marihuana, 20 dosis de cocaína en cristal, dinero en efectivo, un teléfono celular, así como una mochila de las usadas para repartir comida.

Ex policías estarían ligados al caso; van más detenidos

La detención de Iván "N" se suma a la de más presuntos implicados, pues en junio fueron detenidas siete personas más en la CDMX y el Estado de México presuntamente vinculadas con estos hechos.

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