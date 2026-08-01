¿Quién es el hijo del “R1" y por qué mandó matar a Valeria Márquez?

De acuerdo con la información oficial proporcionada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el hijo de Ramón Ángel "N", alias "El R1", Ricardo Ruiz Velasco (conocido también como "El Doble R" o "RR"), estaría vinculado con el feminicidio de Valeria Márquez.

Aunque hace un año, cuando ocurrió el lamentable hecho, las autoridades de Jalisco aseguraron que no existía "ningún dato" que relacionara a Ricardo Ruiz Velasco, uno de los presuntos líderes del CJNG, es ahora cuando sale a la luz este vínculo.

¿Quién es el hijo del "R1"?

"El hijo del "R1" tenía una relación sentimental con Valeria, ya la había amenazado en varias ocasiones y todo indica, esto ya se va a probar, que el hijo le pide a su papá, "El R1", que cometan el feminicidio", informó en conferencia de prensa esta mañana el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch.

Según las investigaciones expuestas por las autoridades, el móvil apunta a que mantenía una relación sentimental con la creadora de contenido Valeria Márquez y que la había amenazado en múltiples ocasiones antes de su feminicidio.

Tras la captura de Ramón Ángel “N”, alias “R1”, líder de “Los Rs” ligado al asesinato del alcalde Carlos Manzo en #Uruapan, #Michoacán, se reveló quién tomó el mando del grupo.



La estructura criminal se reacomoda tras la caída del autor intelectual del crimen ocurrido el 1 de… pic.twitter.com/ArA1T5z5ft — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 1, 2026

Los indicios señalan que fue él quien le pidió directamente a su padre ordenar y cometer el crimen. Actualmente, se encuentra prófugo y las autoridades mantienen operativos para su localización.

El señalamiento directo hacia el hijo de Ramón Ángel "N" marca un punto de inflexión en las investigaciones, poniendo al descubierto cómo los vínculos personales y los círculos de poder criminal convergen en casos de extrema violencia de género que exigen justicia y esclarecimiento total.

