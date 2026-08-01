Nombre y apodo del nuevo líder: ¿quién ocupará el lugar del “R1", detenido por caso Carlos Manzo?

La estructura del violento grupo "Los Rs", ligados con el homicidio de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, se ha modificado tras la detención del líder Ramón Ángel “N”, alias “R1”.

Este viernes 30 de julio de 2026 se dio a conocer la captura de este sujeto, identificado com el hombre que presuntamente ordenó asesinar a balazos al político el 1 de noviembre de 2025.

"Los Rs" y el CJNG: de la alianza al homicidio de Carlos Manzo

Tras las muerte de Carlos Manzo, surgió información que señala que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", al parecer habría estado implicado en el crimen.

El 19 de noviembre de 2025 fue detenido Jorge Armando "N", alias “El Licenciado”, uno de los presuntos autores intelectuales del homicidio, pero su captura reveló que su jefe era un nombre clave en el caso: Ramón Ángel "N", alias “El R1”, del CJNG.

“R1” es identificado como el principal líder de “Los Rs”, una de las células criminales más violentas vinculadas al CJNG, con operaciones Michoacán y Jalisco, pero con su derención ahora el liderazgo pasó a manos de su hermano Rafael "N", alias “R2”.

¿Qué se sabe del "R2", nuevo líder de "Los Rs"?

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana dio a conocer que tras la detención de Ramón Ángel “N”, alias “R1”, al frente quedó el hermano de este: "R2".

Ramón Ángel “N” formó parte de “Los Cuinis” hasta 2012, cuando fue detenido por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional.

El 9 de septiembre de ese año, la Defensa informó que el Ejército capturó en Jalisco a los hermanos Ramón Ángel "N" y Rafael "N", junto con un tecersujeto llamado Jesús Santiago "N", también hermano de estos dos, al ser presuntos integrantes del CJNG.

🔴 #OGH | Así llegó a la #CDMX Ramón Ángel, alias “El R1”, presunto autor intelectual del homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo; bajo un fuerte operativo de seguridad fue trasladado a la FEMDO pic.twitter.com/ZK2ZtVyDVN — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 31, 2026

"R2" también es apodado "El Barbas". Fue detenido en una zona exclusiva del municipio de Zapopan, al ser jefe operativo de la estructura criminal.

Era presunto lugarteniente del CJNG y responsable de dirigir las células del cártel que operan en Jalisco, además de proveerla de vehículos para sus actividades ilícitas.

Al ser detenido dijo que recibía órdenes directas de "El Mencho", y que colaboraba con su hermano “R-1”, para el envío de droga sintética a Estados Unidos.

Fue detenido al contar con una orden de reaprehensión por delitos de daños y lesiones, además de encontrarse vinculado a dos averiguaciones previas iniciadas por el Agente del Ministerio Público de la Federación