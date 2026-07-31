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Secretaria general de la UNAM se va del cargo en medio de polémica por examen de ingreso 2026

Patricia Dávila Aranda fue designada como secretaria general de la UNAM por el rector Leonardo Lomelí en 2023, y fue la primera mujer en ocupar este cargo.

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Patricia Dávila Aranda era secretaria general de la UNAM desde 2023.|Gaceta CCH UNAM

Escrito por: Iván Ramírez

Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), relevó del cargo a Patricia Dávila Aranda como secretaria general de la universidad.

Esta salida se da en medio de la crisis derivada del proceso de admisión a licenciatura 2026 y de las irregularidades detectadas en el examen de ingreso.

Patricia Dávila Aranda fue designada por el rector Leonardo Lomelí en noviembre del 2023, y fue la primera mujer en ocupar este cargo.

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