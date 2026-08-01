Policías del municipio de Ecatepec, Estado de México, detuvieron a yun hombre acusado de presuntamente agredir a su mamá a quien habría intentado asfixiar con dos cinturones.

Los hechos ocurrieron dentro de una casa ubicada en la colonia Héroes Ecatepec Quinta Sección, sitio al que arribaron los oficiales tras un llamado de auxilio de la hija de la víctima.

El caso de Dafne, de 13 años, sigue conmocionando...



La menor murió cuatro días después de ingresar a la Academia Militarizada Marina Doenitz; el certificado de defunción señala homicidio por asfixia por sumersión y el caso ya es investigado como presunto feminicidio.



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Mujer señala que su hermano quiso asfixiar a su mamé en Ecatepec

Elementos del Sector 11 que patrullaban por la zona fueron alertados por una mujer, quien solicitó el apoyo a los policías.

Según lo informado por la mujer, su hermano presuntamente agredía a su madre al intentar asfixiarla con dos cinturones al interior de un domicilio.

Sujeto intentó agredir a policías que acudieron a salvar a su mamá

Los policías se trasladaron al lugar, donde ubicaron al posible responsable, quien adoptó una actitud agresiva e intentó agredir físicamente a los policías, pero finalmente fue controlado y detenido.

El probable responsable fue identificado como Armando Adán “N”, a quien se le señaló del delit0 de agresión contra su mamá mujer.

El detenido fue informado de sus derechos y puesto a disposición del Centro de Justicia para las Mujeres de Ecatepec, donde el Ministerio Público determinará su situación jurídica.

Joven mata a su madre y a su hermanito de 6 meses

En abril de este año, pero en la alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, un joven de 27 años fue señalado como responsable de matar a su madre de 52 años, y a su hermano, un bebé de seis meses de edad.

El doble crimen ocurrió en una casa ubicada en la calle Martín Carrera, casi esquina con Vicente Guerrero. Las víctimas fiueron agredidas con un objeto punzocortante.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadan (SSC) que acudieron solicitaron apoyo de paramédicos, quienes al llegar, confirmaron que la mujer y el bebé no contaban con signos vitales.

El presunto responsable fue llevado a un hospital pues, según los reportes, intentó atentar contra su propia vida y también habría lesionado a una de sus hermanas cuando ella intentaba defender a su madre y al menor.