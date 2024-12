Mientras Dormía: Hombre muere en carambola en Iztapalapa, hay cuatro vehículos involucrados

La madrugada de hoy, la Ciudad de México (CDMX) fue testigo de varios incidentes que han generado preocupación entre los ciudadanos. A continuación, Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta los detalles de los accidentes y hechos violentos más relevantes ocurridos en las últimas horas.

Fatal accidente automovilístico en Iztapalapa

Una persona perdió la vida en un accidente de tránsito en la colonia Los Ángeles Apanoaya de Iztapalapa. Según testigos, el conductor de un auto blanco circulaba a exceso de velocidad por Periférico Oriente cuando perdió el control del vehículo. El auto impactó a tres vehículos y una motocicleta, provocando que el conductor de esta última cayera y sufriera un golpe fatal en la cabeza. Su cuerpo quedó tendido sobre la vía, y minutos después, sus familiares llegaron para reconocerlo. La vialidad permaneció cerrada durante más de tres horas mientras los servicios periciales realizaban las diligencias necesarias.

#MientrasDormía | Una persona murió en un accidente de tránsito en calles de la colonia Los Ángeles Apanoaya en #Iztapalapa.



En #Iztacalco un hombre fue atropellado por una motocicleta, el culpable huyó.



Vía: @oscar_mendoza31 pic.twitter.com/dSsdqh0feq — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 2, 2024

Hombre atropellado en Iztacalco

En otro incidente, un hombre de aproximadamente 30 años fue atropellado en la colonia Barrio San Pedro, en la alcaldía Iztacalco, antes de la medianoche. El accidente ocurrió cuando intentó cruzar la avenida Andrés Molina en un lugar sin cruce peatonal. Un motociclista que circulaba por esa vialidad no logró frenar a tiempo y embistió al peatón, dejándolo tirado en el camellón.

Los familiares del lesionado llegaron al lugar y solicitaron una ambulancia; sin embargo, los paramédicos determinaron que no era necesario el traslado al hospital, ya que su vida no corría peligro. Posteriormente, un vecino se ofreció a llevarlo en un auto particular para recibir atención médica.

Accidente en Calzada de Tlalpan, Coyoacán

Finalmente, un hombre fue detenido tras chocar su vehículo contra un poste de semáforo en la Calzada de Tlalpan, en la colonia San Pedro Tepetlapa, Coyoacán. El accidente ocurrió también durante la madrugada de este lunes y se debió a que el conductor aparentemente manejaba bajo los efectos del alcohol. Tras perder el control del auto blanco, se estrelló contra los bolardos en la banqueta. Afortunadamente, no hubo personas heridas en este percance. El conductor fue trasladado a la agencia del Ministerio Público para determinar su situación legal y responsabilidad.