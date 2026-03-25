Muere hombre tras desvanecerse en Indios Verdes, afuera del Mexicable

Un hombre de entre 30 y 35 años murió luego de desvanecerse en las bancas ubicadas afuera de la estación Indios Verdes del Mexicable en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México.

Testigos que se encontraban en el lugar señalaron que la víctima simplemente colapsó, sin que se observara alguna agresión o incidente previo.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México acudieron al sitio para acordonar el área y resguardar la escena.

Se espera la llegada de peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quienes serán los encargados de realizar las diligencias correspondientes y determinar la causa de la muerte.

Hasta el momento, no se ha informado si el fallecimiento está relacionado con alguna condición médica o si hubo otros factores involucrados.

Muere persona por probable enfermedad al exterior del #Mexicable Indios Verdes, en @TuAlcaldiaGAM.



QEPD pic.twitter.com/ZkDCLvGNF9 — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) March 25, 2026

¿Se afectó el servicio del Mexicable en Indios Verdes?

A pesar del suceso, el servicio del Mexicable continúa operando con normalidad. Esto se debe a que el incidente ocurrió en la zona exterior de la estación, específicamente en unas bancas, por lo que no fue necesario detener el flujo de pasajeros ni suspender operaciones.

Por ahora, la identidad del hombre no ha sido confirmada por las autoridades. Solo se ha informado que tenía entre 30 y 35 años de edad. Serán las investigaciones oficiales las que determinen qué ocurrió exactamente y si hubo algún padecimiento previo. Mientras tanto, la zona permanece bajo resguardo en espera de que concluyan las diligencias periciales.

Información en desarrollo...