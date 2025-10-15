El Mexibús y el Mexicable en el Estado de México (Edomex) tendrán un aumento en el costo del viaje. La nueva tarifa se suma al aumento que se dio en el transporte público a partir de este 15 de octubre de 2025.

El viernes pasado, el gobierno estatal anunció un nuevo costo del pasaje mínimo con un aumento a la tarifa del transporte público, la cual ahora pasó de $12.00 pesos a $14.00 pesos, no obstante, el precio en el Mexibús y Mexicable sorprendió a varios usuarios.

¿Cuánto costará el viaje en Mexibús en Edomex? Nueva tarifa 2025

El costo por viaje en el Mexibús antes del nuevo incremento se había mantenido en de $9.00 pesos, de acuerdo con el Sistema de Transporte Masivo y Teleférico.

Para poder abordar, se necesita la Tarjeta de Movimex, la cual puede ser adquirida en las máquinas de venta y recarga de tarjetas en las estaciones del Mexibús. El costo de la tarjeta ahora pasará de $10.00 pesos a $15.00 pesos.



NUEVA TARIFA MEXIBÚS 2025

En un recorrido, Fuerza Informativa Azteca (FIA) confirmó que ahora los usuarios del Mexibús pagarán más por viaje. En el Mexipuerto, ubicado en Ciudad Azteca, en el municipio de Ecatepec, la tarifa ya fue anunciada.

La nueva tarifa ahora será de $10.00 pesos, un aumento que solo fue un peso y que se aplicará en las Líneas del Mexibús:



1

1A

2

2A

3

3A

4

Aunque en el corredor Chimalhuacán Chicoloapan, la tarifa se mantendrá en $9.00 pesos.

NUEVA TARIFA MEXICABLE 2025

La tarifa del Mexicable, que aún se menciona en el sitio del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico, es de $9.00 pesos.

El pago también hace con la Tarjeta de Movimex. Ahora, la tarifa será de $10.00 pesos en el viaje para las Líneas 1 y 2 de este medio de transporte público.

¡No solo las combis! #Mexibus y #Mexicable en el Edomex también tuvieron un nuevo aumento a la tarifa en sus viajes a partir de este 15 de octubre de 2025.



El incremento tomó por sorpresa a varios usuarios quienes al llegar a recargar su tarjeta se percataron de este… pic.twitter.com/P0zm21uyw6 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 15, 2025

¿Cuándo entrará en vigor la nueva tarifa del Mexibús y Mexicable en Edomex?

La nueva tarifa del viaje en el Mexibús y Mexicable entró en vigor a partir de este 15 de octubre de 2025, pero no todos pagarán lo mismo, pues se contemplan descuentos a los siguientes usuarios:

