Mujer muere durante cirugía estética en clínica de Chiapas; ‘cirujano’ no tenía cédula para operación

Tragedia en Chiapas; muere mujer en cirugía estética en Tuxtla Gutiérrez. El costo de la belleza generó un nuevo desenlace fatal que estremeció a más de uno; cuerpos de emergencia confirmaron hoy, 21 de agosto, el deceso de una paciente de 42 años durante un procedimiento en el Centro Médico Ana Isabel; este triste caso que recuerda el reciente fallecimiento en Monterrey de Jaqueline Yamilet Flores.

Llega la muerte en cirugía estética en el Centro Médico Ana Isabel

La Secretaría de Salud estatal informó durante la mañana de este jueves que la víctima ingresó a la clínica para una liposucción y lipotransferencia glútea; sin embargo, durante la operación sufrió un paro cardíaco inminente por tromboembolia pulmonar; aunque se intentó reanimarla, falleció a las 10:35 horas del 20 de agosto; será la necropsia la que confirmará la causa.

De acuerdo a un boletín informativo emitido en sus canales oficiales, la dependencia de salud detalló que un equipo técnico acudió a revisar documentación del establecimiento y detectó que el médico a cargo no contaba con cédula que lo acreditara como especialista en cirugía estética; tras la inspección, se ordenó la suspensión temporal de los quirófanos.

Se registra trágico fallecimiento en una clínica estética de Chiapas|Secretaría de Salud Chiapas Oficial

La secretaría aseguró que reforzará las acciones de regulación sanitaria en el estado; subrayó que los procedimientos sin acreditación ponen en riesgo la vida y que aplicará todo el peso de la ley contra prácticas ilegales en clínicas privadas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MUERE MUJER DE SALTILLO DURANTE CIRUGÍA ESTÉTICA EN CLÍNICA DE MONTERREY; FISCALÍA INVESTIGA

Nueva muerte en Chiapas recuerda caso de Jaqueline Yamilet Flores

El caso revive lo ocurrido el 13 de agosto en Monterrey, cuando Jaqueline Yamilet Flores, de 25 años, murió tras una cirugía estética en la clínica ‘El Obispado’; la joven había recurrido a un financiamiento colectivo para costear la intervención y su fallecimiento desató indignación por la falta de protocolos en centros médicos privados.

El personal médico intentó estabilizarla, y fue trasladada de urgencia al Hospital Universitario, donde perdió la vida minutos después de su ingreso, pese a los esfuerzos del equipo médico.