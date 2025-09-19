Hombre sale disparado varios metros y cae aparatosamente tras choque en Iztapalapa | Mientras dormía

Una noche de incidentes viales y percances urbanos mantuvo en alerta a los servicios de emergencia de la Ciudad de México. En hechos separados, un motociclista resultó gravemente herido tras un violento choque en la alcaldía Iztapalapa, mientras que la caída de un árbol de grandes dimensiones sobre una importante avenida en la alcaldía Miguel Hidalgo provocó caos vehicular y cortes de energía eléctrica.

Motociclista sale disparado tras choque

El primer suceso tuvo lugar durante la madrugada de este viernes en las inmediaciones de la Central de Abasto. Un hombre que se transportaba en motocicleta por el Eje 5 Sur Leyes de Reforma, en la alcaldía Iztapalapa, sufrió lesiones de consideración al ser impactado de frente por un automóvil de color blanco. Testigos del hecho señalaron que la colisión fue tan potente que el conductor de la motocicleta fue lanzado por los aires varios metros antes de impactarse brutalmente contra el asfalto.

#MientrasDormía | Motociclista herido tras un fuerte choque en #Iztapalapa



Un hombre resultó gravemente herido tras un accidente de motocicleta en la alcaldía Iztapalapa, a un costado de la Central de Abasto de la Ciudad de México.



El incidente ocurrió sobre el Eje 5 Sur,… pic.twitter.com/A1bdAf2NzG — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 19, 2025

Al lugar acudieron de inmediato elementos de la policía de tránsito, quienes acordonaron el área para facilitar las labores de los equipos de emergencia. Paramédicos que arribaron a la escena estabilizaron al herido en el lugar para posteriormente trasladarlo de urgencia a un hospital cercano, donde se reporta en estado grave. Las autoridades han informado que en el cruce donde ocurrió el accidente existe una cámara de videovigilancia, la cual será fundamental para deslindar responsabilidades y determinar cuál de los dos conductores ignoró la luz roja del semáforo. El conductor del vehículo particular fue detenido y presentado ante el Ministerio Público para rendir su declaración.

Cae un árbol en Lomas de Chapultepec

Por otro lado, la colonia Lomas de Chapultepec, perteneciente a la alcaldía Miguel Hidalgo, la caída de un árbol de más de 10 metros de altura sobre la Avenida Paseo de las Palmas generó una significativa movilización. El incidente, ocurrido al cruce con la calle Chimborazo, provocó el cierre de la vialidad y afectó el suministro de energía eléctrica en la zona, ya que en su caída, el árbol arrastró consigo cableado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Personal del Heroico Cuerpo de Bomberos se presentó en el sitio para seccionar el tronco y las ramas, en una labor que se extendió por más de tres horas. Simultáneamente, cuadrillas de la CFE trabajaron para reparar las líneas dañadas y restablecer el servicio eléctrico a los vecinos afectados.

Afortunadamente, y a pesar de lo aparatoso del suceso, las autoridades de protección civil confirmaron que no se registraron personas lesionadas. La circulación en la Avenida Paseo de las Palmas fue reabierta una vez que concluyeron las tareas de remoción de escombros. Estos dos incidentes marcaron una jornada de intensa actividad para los cuerpos de emergencia de la capital, mientras la mayor parte de la ciudad dormía.

