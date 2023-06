VIDEO: hombres amputan brazo a niño albino para venderlo y usarlo en ritual

En la última década, las Naciones Unidas (ONU) ha recibido denuncias de más de 600 ataques contra niños y adultos albinos, la brujería fue identificada como una de las causas. Aquí el video de un brutal caso.

La historia de un pequeño albino que vive en Tanzania y sufrió la amputación de uno de sus brazos es indignante.

¿Qué es el albinismo?

El albinismo es una condición rara y heredada genéticamente que ocurre en todo el mundo sin distinción de raza. Suele resultar por lo común en la falta de pigmentación en el pelo, piel y ojos, lo que produce vulnerabilidad a la exposición solar. Este hecho puede producir cáncer de piel y una grave discapacidad visual.

Este 13 de junio es el día internacional de sensibilización sobre el #albinismo.



Es una condición genética hereditaria que se da en todo el mundo, independientemente de etnia o sexo.



Se estima que en América del Norte y Europa una de cada 20 mil personas presenta algún tipo de albinismo.

Se calcula que una de cada entre 17.000 a 20.000 personas en Norteamérica y Europa tiene albinismo, aunque estudios más recientes sugieren que esta prevalencia puede ser mucho más elevada a nivel global. Esta condición es mucho más prevalente en África.

¿De que trata el video del niño albino amputado?

Durante el video de Naciones Unidas (ONU), es posible conocer la historia de un menor violentado por ser albino.

El pequeño, explica que cuando llegó a una nueva escuela, ubicada en Dar es-Salam, la ciudad más poblada de Tanzania, su vida cambió y para bien.

El chiquillo aprendió otro idioma y estudió otras asignaturas.

¿Cómo le amputaron el brazo al pequeño albino?

De acuerdo con el video de la ONU, fue en el 2013, cuando 2 hombres atacaron al pequeño albino y le amputaron el brazo izquierdo.

“Uno llevaba un gorro rojo, se lo quitó y me tapó la cara, no podía ver. Me cortaron el brazo y después huyeron” explica en el video el menor.

Pese a la incertidumbre de perder un brazo, el pequeño albino se muestra optimista.

¿Porqué atacan a los albinos?

Los ataques a las personas albinas registrados en África, no son nada nuevo, y se dan principalmente por las creencias relacionadas con la brujería, ya que en esta parte del mundo hay quienes piensan que las partes del cuerpo de las personas con esta condición, pueden traer buena suerte a quienes las usan como amuletos.

Nadie debería ser discriminado por su apariencia física.

En el Día Internacional de Sensibilización sobre el Albinismo, este 13 de junio, y siempre, defendamos los derechos humanos de todos, en todo el mundo.



Nadie debería ser discriminado por su apariencia física.

Expertos de Naciones Unidas (ONU), aseguran que el color dado por el albinismo, genera en los atacantes, la creencia de que son seres sobrenaturales que les pueden traer riquezas, suerte y protección debido a su color diferente.

Día Internacional de Sensibilización sobre el Albinismo

En este 2023, el tema del Día Internacional de Sensibilización sobre el Albinismo es “La inclusión hace la fuerza”.

La ONU explica que el lema enfatiza la necesidad de incluir una diversidad de grupos tanto dentro como fuera de la comunidad de albinismo.