¿Por qué las personas creen que el martes 13 es de mala suerte?

En varios países de América Latina es común escuchar la frase “En martes 13 ni te cases ni te embarques”. Aunque no es más que una superstición, varias personas realmente consideran que un día como estos atrae la mala suerte, pero ¿por qué existe esta creencia?

La relación de la mala suerte y los martes 13 inicia con las tradiciones generadas durante el Imperio Romano. En ese entonces, el martes estaba relacionado con un día propenso a los conflictos y las guerras, debido a que el nombre del día está directamente vinculado con Marte, el dios de la guerra, nombre que recibe el cuarto planeta del Sistema Solar de color rojo, conectado con la sangre y la destrucción.

¿Qué significado tiene el martes 13?

La civilización Romana de la antigüedad tenía muy arraigada la creencia en sus dioses, por lo cual tenían esta precaución de no hacer negocios durante este tipo de días. Además, el número 13 tiene otros significados negativos con otras religiones.

Por ejemplo, en la Cábala Judía, son 13 los espíritus malignos, mientras que en el cristianismo, 13 son los invitados a la Última Cena, antes de que Jesús fuera crucificado, e incluso algunos aseguran que Jesucristo murió en la cruz un viernes 13. Además, en el libro del Apocalipsis, el Anticristo aparece en el décimo tercer capítulo.

También el miedo al número 13 tiene un nombre propio: triscaidecafobia. La Clínica Mayo de Estados Unidos la considera como una de las fobias específicas, es decir, como un temor abrumador e irracional a situaciones que puede plantear un peligro pequeño, pero provocan ansiedad y conductas de evitación. Este tipo de padecimientos no requieren tratamiento si no afectan la vida cotidiana.

¿Qué no se hace en martes 13?

Algunas personas tienen una lista de acciones a evitar en un martes 13, como pueden ser:



Pasar debajo de una escalera.

Cruzarse con un gato negro.

Contraer matrimonio.

Realizar un viaje.

Levantarse de la cama apoyando el pie izquierdo en el suelo.

Sostener una reunión con 13 personas .

. Tirar la sal.

Abrir un paraguas en interiores.

Sin embargo, cabe resaltar que estas son supersticiones, es decir, una creencia que no tiene fundamento y no puede ser comprobada de forma científica, por lo cual realizar estas acciones en un martes 13 o en cualquier otro día no tiene influencia en la buena o mala suerte de las personas.