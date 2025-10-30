¡Ni a los santos respetaron! Roban la imagen de San Judas Tadeo de un altar Iztapalapa

A un día de la celebración del 28 de octubre, la fecha en que miles de fieles celebran a San Judas Tadeo, dos hombres fueron captados por una cámara de seguridad mientras roban una figura del santo en calles de la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México (CDMX).

Cada año los devotos acuden al templo de San Hipólito o colocan altares en sus hogares para agradecer favores recibidos.

Así fue el robo de San Judas Tadeo en Iztapalpa

En las imágenes difundidas por redes sociales, se observa a dos motociclistas detenerse frente a una vivienda que tiene un altar de San Judas Tadeo, uno de ellos baja de ella, toma la imagen del santo y huye junto con su compañero.

El robo ocurrió durante la noche del 27 de octubre, justo cuando la comunidad católica se prepara para conmemorar al “santo de las causas imposibles”.