Menos homicidios… pero miles de muertos: el saldo que sigue pesando en México

La violencia homicida en México no desaparece, aunque las cifras recientes muestren una baja. Durante 2025, el país registró 19 mil 974 personas asesinadas, de acuerdo con datos oficiales. Traducido a la vida diaria, eso significa que en promedio 54 mexicanos fueron asesinados cada día, o lo que es lo mismo: dos personas cada hora.

Es cierto, se trata de una de las cifras más bajas de los últimos años. Y ese dato ha sido destacado por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha subrayado una disminución del 40 por ciento en los homicidios dolosos desde el inicio de su administración. El mensaje es claro: la tendencia va a la baja. Pero detrás del porcentaje, el número absoluto sigue siendo brutal.

¿Qué dicen realmente los números sobre los homicidios en México?

Más allá del discurso político, los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública permiten poner el problema en perspectiva. Para entender el tamaño del reto actual, hay que mirar hacia atrás y comparar sexenios completos.



Felipe Calderón (2006–2012): 120 mil 563 homicidios.

Enrique Peña Nieto (2012–2018): 156 mil 066 asesinatos.

Andrés Manuel López Obrador

Las cifras muestran que la violencia homicida no solo se mantuvo, sino que alcanzó su punto más alto en el sexenio pasado. Aunque hoy los números anuales son menores, la herencia de esos años sigue marcando el presente.

El reto que heredó el nuevo gobierno de Morena

Con estos antecedentes, la actual presidenta enfrenta un escenario complicado. Aunque presume una reducción significativa, la violencia acumulada no se borra con porcentajes. Miles de asesinatos siguen pesando como una deuda pendiente del Estado mexicano.

La propia mandataria ha expresado su confianza en que, al cierre de su sexenio, el total de homicidios en el país será menor. La apuesta está en consolidar la tendencia a la baja y evitar repuntes como los vistos en años anteriores.

Sin embargo, mientras cada día sigan muriendo decenas de personas de forma violenta, el problema seguirá siendo estructural, no solo estadístico.

¿Baja real de homicidios o alivio temporal?

Especialistas en seguridad coinciden en que una reducción anual es positiva, pero advierten que no necesariamente implica que el problema esté resuelto. Factores como la violencia regional , el control territorial del crimen organizado y la impunidad siguen presentes en amplias zonas del país.

Además, la percepción social no siempre acompaña a las cifras. Para muchas comunidades, la violencia sigue siendo parte de la rutina, sin importar si los números nacionales suben o bajan.

Mientras la cifra total de asesinatos no caiga de forma sostenida y profunda, el debate seguirá abierto. Porque, más allá de comparaciones entre gobiernos, la principal obligación del Estado es garantizar el derecho a la vida.

Y en un país donde casi 20 mil personas fueron asesinadas en un solo año, esa tarea sigue lejos de estar cumplida.