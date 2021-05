Una joven de 22 años murió en el piso de un hospital de Argentina, ubicado en la ciudad de Santa Fe, debido a la falta de camas para atender a pacientes de Covid-19.

La joven, identificada como Lara Arreguiz, era una estudiante de veterinaria que requería de un tratamiento de insulina debido a la glucemia que padecía. Sin embargo, por complicaciones murió de Covid-19 el pasado viernes 21 de mayo en el piso de un hospital de Argentina.

La madre de la joven publicó una foto de su hija cuando estaba acostada en el suelo del hospital por las complicaciones que sufrió por el Covid-19, mientras esperaba una de las camas del nosocomio para recibir atención médica.

“Ingresamos y Lara ya estaba muy descompuesta, se ahogaba. Insistí tres veces en admisión para que por favor nos hagan pasar porque se desmayaba. Nos dejaron en un pasillo donde pasaban pacientes con o sin Covid”, narró la mujer sobre su experiencia en el Hospital Iturraspe, en Santa Fe, Argentina.

Familiares no encontraban hospitales disponibles en Santa Fe, Argentina

Esa era la tercera vez que la joven era trasladada a un hospital de Argentina en Santa Fe. El jueves 13 de mayo presentó los primeros síntomas de Covid-19. Un día después, el malestar fue mayor, por lo que le pidió ayuda a su madre.

“(Lara) me dijo que quería acostarse y le pregunté al de seguridad si podía recostarse en una camilla del pasillo, pero nos dijo que no. ‘Me voy a acostar en el piso’, me dijo. Después nos vio una señora que nos prestó su campera para taparla por el frío”, agregó la mamá de Lara Arreguiz.

La familia de la joven la llevó a un centro médico donde le indicaron que podría estar contagiada de Covid-19, pero que no contaban con camas, ni con los medios para atenderla, por lo que la mandaron a casa.

Días después regresaron al hospital donde le realizaron una prueba nasal de detección del virus, le tomaron placas y le recetaron antibióticos, pero su estado no mejoró.

Finalmente, acudió al hospital de Argentina, Iturraspe, en Santa Fe, donde murió tras esperar atención médica por horas en el suelo de un pasillo. Los médicos alcanzaron a brindarle ayuda, pero sus pulmones estaban muy afectados por el virus y murió tras sufrir tres paros cardiacos.