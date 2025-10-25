Trump castiga a Canadá con 10% de aranceles por “tergiversar” discurso de Ronald Reagan

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, impuso un 10% adicional de aranceles a Canadá, por un anuncio al que calificó de “fraudulento” pues usaron el discurso de Ronald Reagan sobre los impuestos.

A través de su cuenta Truth Social, Donald Trump, dijo que el anuncio de Ottawa " tergiversa el discurso radial presidencial” y “no solicitaron ni recibieron permiso para usar ni editar los comentarios”.

Canadá fue descubierto in fraganti publicando un anuncio fraudulento sobre el discurso de Ronald Reagan sobre aranceles. La Fundación Reagan declaró que “crearon una campaña publicitaria utilizando audio y video selectivos del presidente Ronald Reagan.

El anuncio tergiversa el discurso radial presidencial” y “no solicitaron ni recibieron permiso para usar ni editar los comentarios. La Fundación e Instituto Presidencial Ronald Reagan están revisando sus opciones legales en este asunto”.

El único propósito de este Fraude era que Canadá esperara que la Corte Suprema de Estados Unidos los “rescatara” de los aranceles que han utilizado durante años para perjudicar a Estados Unidos. Ahora, Estados Unidos puede defenderse de los altos y autoritarios aranceles canadienses (¡y también de los del resto del mundo!). Ronald Reagan AMABA los aranceles por motivos de seguridad nacional y economía, ¡pero Canadá dijo que no! Su anuncio debía ser retirado INMEDIATAMENTE, pero lo dejaron pasar anoche durante la Serie Mundial, a sabiendas de que era un FRAUDE. Debido a su grave tergiversación de los hechos y a su acto hostil, estoy aumentando el arancel a Canadá en un 10 % por encima de lo que pagan actualmente. ¡Gracias por su atención a este asunto!, escribió el presidente estadounidense.