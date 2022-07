Hoy No Circula para el lunes 18 de julio en CDMX y Edomex

El Hoy No Circula para el lunes 18 de julio aplica para los vehículos con engomado amarillo, terminación 5 y 6, holograma 1 y 2, en la Ciudad de México (CDMX) y los 18 municipios conurbados del Estado de México (Edomex).

Los vehículos que exentan el Hoy No Circula este lunes 18 de julio son aquellos vehículos con holograma 00, 0, eléctricos e híbridos.

Recuerda, el programa #HoyNoCircula para el día de mañana, aplica para los vehículos con holograma 1 y 2, engomado amarillo y terminación de placas 5 y 6. pic.twitter.com/6CfwgwRocA — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) July 17, 2022

Las restricciones del Hoy No Circula aplican de las 5:00 a las 22:00 horas del lunes 4 de julio, en las 16 alcaldías de la CDMX y los 18 municipios conurbados del Edomex.

La multa por no respetar las restricciones del Hoy No Circula durante el lunes 18 de julio es de mil 737 a dos mil 606 pesos, según la legislación vigente en la CDMX.

Municipios de Edomex donde aplica el Hoy No Circula

El Hoy No Circula para vehículos foráneos con placas extranjeras vigente para el lunes 18 de julio es conforme a la terminación de la placa, de martes a viernes de las 5:00 a las 11:00 horas en la CDMX y los 18 municipios conurbados del Edomex.

Los municipios del Edomex donde opera el Hoy No Circula este lunes 18 de julio son: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

Calendario Hoy No Circula para CDMX y Edomex

Martes 19 de julio: engomado rosa, terminación de placa 7 y 8, holograma 1 y 2.

Miércoles 20 de julio: engomado rojo, terminación de placa 3 y 4, holograma 1 y 2.

Jueves 21 de julio: vehículos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2, holograma 1 y 2.

Viernes 22 de julio: vehículos con engomado azul, terminación 9 y 0, holograma 1 y 2.

Sábado 23 de julio: vehículos con holograma 1, terminación de placas PARES (0,2,4,6 y 8) descansan el segundo y cuarto sábado de cada mes.

Los domingos el Hoy No Circula suspende su operación y se reanuda los días lunes.

El calendario del Hoy No Circula puede tener cambios sin previo aviso si así lo dispone la Comisión Ambiental Metropolitana (CAMe), en caso de que se registren altos niveles de contaminación en la CDMX y la zona conurbada del Edomex.

Pase turístico para exentar el Hoy No Circula

El pase turístico es un documento que se tramita en la CDMX para que los conductores foráneos y extranjeros para exentar el Hoy No Circula, cuya vigencia es de 14 días y no pueden tramitarlo aquellos que tengan placas de la capital y Edomex.

Verificación en CDMX y Edomex

Durante el mes de febrero los autos que tiene que realizar la verificación vehicular , en la CDMX y en el Edomex son los que tienen engomado amarillo, placas con terminación 5 y 6, sin embargo, la Sedema anunció el cierre de ventanillas para trámites sobre la verificación.